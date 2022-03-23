Макгрегора арестовали за опасное вождение, у него конфисковали Bentley

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор был арестован за опасное вождение.

Об этом сообщает The Independent.

По информации источника, у бойца был конфискован автомобиль Bentley стоимостью €170 тыс. Отмечается, что Макгрегор уже вышел под залог и ожидает суда. Судебное заседание запланировано на апрель.

Напомним, что ирландский боец сломал ногу в бою с американцем Дастином Порье. Это был их третий очный поединок. В настоящий момент он готовится к возвращению в октагон.

Ранее тренер Макгрегора назвал примерные сроки возвращения бойца.