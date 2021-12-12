«У него ещё остался последний шанс»: Гаджиев о будущем Емельяненко, сопернике Минеева и депортации Чоршанбиева

Третье поражение подряд по правилам ММА может поставить крест на карьере Александра Емельяненко. Об этом в интервью RT заявил президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев. Функционер также рассказал о ближайших планах Магомеда Исмаилова, объяснил, почему подобрать нового соперника Владимиру Минееву будет сложно, и посетовал на то, что таджикистанца Чоршанбе Чоршанбиева депортировали из России.

— Вы успешно провели самый ожидаемый бой года в России между Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым. Есть ли смысл в третьей встрече между бойцами?

— В своё время после поединка Фёдора Емельяненко и Фабио Мальдонадо я проснулся и подумал: «Ничего лучше мы уже не сделаем». Также было, когда Бату Хасиков дрался в «Лужниках» с Майком Замбидисом и на трибунах собрались 10 тыс. зрителей. После реванша Минеева с Исмаиловым проснулся и подумал: «Ну что ещё такого можно сделать?» Обязательно что-то появится. Например, встреча Минеева и Шлеменко никого не оставит равнодушным. Понимаю, у каждого свои планы и до этого противостояния ещё далеко, но история мне нравится.

— Разговаривали ли вы с Исмаиловым о его планах?

— У нас состоялась телефонная беседа две недели назад, из которой я понял, что Магомед не исключает возможности ещё раз встретиться с Вовой, если последний будет в этом заинтересован. Но сейчас у Маги впереди пара «стартов» или боёв. Что это? Я не знаю.

— Не в вашей лиге?

— Не знаю, но мы можем предоставить площадку.

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— Минеев накануне заявил, что в данный момент не заинтересован во встречах с Исмаиловым и Александром Емельяненко, а до поединка со Шлеменко ещё далеко. Какой вариант видится вам наиболее вероятным?

— Надо подумать. Согласен, что нет очевидных историй. Вы все перечислили, и их проведение в ближайшее время невозможно. Индустрия ММА каждый день подкидывает новые сюжеты. Вдруг появится парень, который поднимет шум.

— Шара Буллет и Артур Алибулатов уже ярко себя проявили в AMC Fight Nights. Нет желания намекнуть им, что было бы неплохо раскрутить встречу с Минеевым?

— Я не должен никому ничего подсказывать. Ребятам следует всё делать самим. Если кто-то сейчас предложит провести бой кого-то из них с Минеевым, уверен, многие ответят, что они ещё не заслужили такой встречи. Не умаляя их заслуг. Шара ярко «газанул» у нас в лиге, но не подрался Давидом Бархударяном, а многие ждут именно этого поединка. Алибулатов выиграл у Бархударяна, но провёл только один бой в AMC Fight Nights. Поэтому пока оба варианта исключены. Я в это не верю.

— Не рассматривается ли возможность перехода Минеева в другой дивизион?

— Для этого Вова должен стать совсем тяжёлым. Он говорил, что весил 102 кг, но было это в тот период, когда он не тренировался, поэтому по факту у него 95—96 кг. Значит, ему нужно выступать в среднем весе. Вот если бы кто-то спустился к нему, это другое дело. Вагаб Вагабов — чемпион в полутяжёлой категории — на днях заявил, что хотел бы встретиться с Минеевым, но он никогда не уложится в 84 кг.

— А что касается промежуточного веса?

— 88 кг — хороший компромисс. Насколько я знаю, Вагаб делает свой вес (93 кг) и особых проблем не испытывает. Но 88 и 93 — это две большие разницы.

— Вас не разочаровала форма Александра Емельяненко в бою с Марсио Сантосом?

— Нет. Саня нормально выступил для бойца, который не имел возможности долго готовиться. Он согласился на бой на коротком уведомлении.

Посмотрим, в какой форме Емельяненко будет через полгода. И тогда его поединок с Минеевым по правилам бокса может стать актуальным.

— У Емельяненко два поражения в последних боях по правилам ММА. Причём в обоих случаях он проиграл средневесам. Может ли это оказать настолько негативное влияние на его репутацию, что зрители перестанут воспринимать Александра всерьёз?

— Это возможно. Бог троицу любит, и у Сани ещё остался последний шанс. Если он не выиграет следующий бой по правилам MMA, на нём могут поставить крест.

— Какого соперника вы бы подобрали ему, если бы были его менеджером?

— Если бы я стал менеджером Емельяненко, то окучивал бы поп-ММА и не парился. Он побил Артёма Тарасова, побьёт Джеффа Монсона на голых кулаках. Он будет бить их одной левой. Задача менеджера — чтобы спортсмену жилось легче, а зарабатывал он больше. Но как болельщику мне хочется видеть встречи Сани с хорошими соперниками.

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— Вы говорили, что планируете привлечь Емельяненко на следующие турниры AMC Fight Nights. Кто мог бы стать его оппонентом?

— Если он будет в нормальной форме, может подраться с Вагабовым. Это хороший бой для тяжёлого веса при условии, что Саня наберёт достойные кондиции и мы в этом убедимся на каком-то примере. Мы же не могли судить по его поединку с Тарасовым, что он будет в форме к поединку с Сантосом. Тем не менее Емельяненко не разочаровал. Я бы ещё сделал бой Александру с Артуром Гусейновым — с условием, что ребята решат между собой этот уличный конфликт.

— Можете дать оценку их разборкам в социальных сетях?

— Не хочу. У них своя история взаимоотношений. Оба неправы. Хорошо, что сейчас страсти улеглись. Пусть отведут душу в «клетке», а мы, зрители, получим удовольствие. В это противостояние я начинаю верить, поскольку они решили не «разгоняться».

— Возможно, они изначально именно этого и добивались.

— Подсознательно — да. Но я не считаю, что всё началось с желания продать бой, просто попёрли эмоции. С ними они уже справились. Дальше должно пойти проще.

— Победа над Емельяненко повысила привлекательность Сантоса в России?

— Да. Мы планируем организовывать ему бои, и теперь они будут лучше заходить. Сейчас желающих подраться с Марсио стало гораздо больше.

— Вы часто привлекали бойцов из поп-ММА. Что можете сказать про их уровень по сравнению с профессиональными спортсменами? Например, Чоршанбе Чоршанбиев говорит, что хочет в UFC. Но это же целая пропасть.

— Соглашусь. Ребята из поп-ММА сегодня не того уровня, чтобы достойно выступать в компании с сильными бойцами. Нужен очень тонкий матчмейкинг.

Бархударян дрался с Владимиром Раджабовым, и встреча завершилась в первом раунде после лоу-кика. Хотя вроде Раджабов неплохо двигался. Бойцам поп-ММА нужно прилагать больше усилий.

— Планируете продолжать приглашать их в свою лигу?

— Конечно. И не только для привлечения аудитории. Есть очень интересные ребята сами по себе. Цель — получение удовольствия. Промоутер тоже должен кайфовать от того, что делает.

— Как вы относитесь к депортации Чоршанбиева?

— С сожалением. Я хуже отношусь к тому, что он гонял и дурачился. Закон нужно уважать. Жалко, что дело дошло до депортации. С такими яркими персонажами, как он, интерес к ММА растёт.

— Когда состоится ближайший крупный турнир AMC Fight Nights?

— Бой Дмитрия Бикрёва и Ясуби Эномото я назову очень качественным и интересным, но не могу назвать его крупным.