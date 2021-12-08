Виктор Немков проведёт бой с бразильцем Биттенкортом

Российский боец смешанных единоборств Виктор Немков, представляющий команду Фёдора Емельяненко, подписал контракт на поединок с бразильцем Кайо Фелипе Биттенкортом да Сильвой в Москве.

Об этом сообщает пресс-служба союза ММА России. Бой состоится в Москве на «ВТБ Арене» в рамках благотворительного шоу «Драться, чтобы спасти». Главным станет боксёрский поединок Али Багаутинова с экс-чемпионом мира в первом полусреднем весе (WBO) Русланом Проводниковым.

34-летний Виктор Немков является старшим братом чемпиона Bellator в полутяжёлом весе Вадима Немкова.

Ранее сообщалось, что Фёдор Емельяненко провёл мастер-класс для юных бойцов в Пермском крае.