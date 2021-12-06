Фёдор Емельяненко провёл мастер-класс для юных бойцов в Пермском крае

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Легендарный боец Фёдор Емельяненко, председатель наблюдательного совета Союза ММА России, провёл мастер-класс для юных спортсменов в рамках визита в Пермский край.
Фёдор Емельяненко провёл мастер-класс для юных бойцов в Пермском крае
  • © mmaunion.ru

Как сообщает пресс-служба Союза MMA России, Емельяненко посетил рудник «Уралкалия» и провёл мастер-класс с местными учениками школ самбо, дзюдо, спортивной борьбы, бокса, кикбоксинга, тайского бокса и ММА. В мероприятии приняли участие 100 молодых спортсменов.

45-летний боец также побывал в центре ММА в Перми, встретился с молодёжным активом филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим», пообщался с воспитанниками школы Олимпийского резерва самбо и дзюдо в Березниках, увидел, как реконструируют Никольский храм, провёл автограф-сессию в СШОР «Олимпиец» и посетил Спасо-Преображенский кафедральный собор в Соликамске.

Помимо прочего, Емельяненко провёл встречу с губернатором Прикамья Дмитрием Махониным. По её итогам стороны пришли к договорённости о проведении в Перми в 2022 году всероссийского турнира по ММА, приуроченного к 300-летию столицы края. При этом планируется, что соревнования станут ежегодными.

Ранее сообщалось, что Емельяненко посетил шахту глубиной 400 м.

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