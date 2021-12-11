«У нас сильнейший дивизион»: Минеев о предложениях UFC, трилогии с Исмаиловым и карьере Емельяненко
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— Какова судьба вашего противостояния с Магомедом Исмаиловым?
— Если вопросы продолжают звучать, значит, тема интересная. Исмаилов обещает удивить. Если это произойдёт, шансы на бой есть.
— В какой момент вы поймёте, что встреча в клетке обязательно состоится?
— Когда он сможет меня замотивировать.
— Сейчас не мотивирует?
— Вы знаете историю нашего противостояния?
— Конечно. На данный момент вы считаете её завершенной?
— Я не нахожу мотивации в новой встрече, но всё может поменяться. Исмаилов — оригинальный соперник. У него всегда что-то припрятано в рукаве. Может, меня и заинтересует трилогия с ним, но сам Магомед в последнем интервью признался, что развивается в другом направлении.
— Вам поступало предложение от UFC после второго боя с Исмаиловым?
— Да. Мне написали. Раньше через разных людей тоже поступали предложения, не только от UFC, но и от Bellator. Например, через Алексея Олейника. Мы, спортсмены, всегда изучаем, насколько выгодны с финансовой точки зрения те или иные варианты. Когда было желание переехать на Запад, топ-промоушены не обращались, а теперь у меня свои планы в России. Я вышел на уровень заработков лучших спортсменов в Америке. Если взять условные $0,5 млн, которые получают лидеры за бой в UFC и вычесть налоги, то выйдет, что мой доход не меньше. Мне хочется проводить поединки дома и развивать наши единоборства.
— А как же лучшая лига мира, разве вам не хочется испытать себя на самом высоком уровне?
— Безусловно. Обратных примеров достаточно. Олег Тактаров поехал в США одним из первых и сделал успешную карьеру. Но не каждый зарабатывает большие деньги. Сейчас индустрия изменилась и нельзя добраться до титула в одночасье. Нужно пройти большой путь, начав с нуля. Я не в том состоянии, чтобы это делать. Я достиг высот в кикбоксинге, а затем с нуля построил карьеру в ММА. Сейчас в России объективно хороший рынок, чтобы никуда не рваться, выступать и зарабатывать здесь. Это не значит, что я нацелен только на деньги. Например, мне хочется провести бой с Александром Шлеменко, потому что это будет интересно всем.
— А кого вам прочат в соперники болельщики в соцсетях?
— Чаще всего звучит фамилия всё того же Шлеменко. Но при условии, что он выиграет свой титульный бой. Второй по популярности — Александр Емельяненко. У нас давно была анонсирована встреча, но она потеряла актуальность из-за его последних выступлений.
Есть ещё парень из поп-ММА — Данил Алеев по прозвищу Регбист. В недавнем интервью он изъявил желание провести бой со мной. Также не забывайте, что в AMC Fight Nights высокая конкуренция в среднем весе. На постсоветском пространстве у нас сильнейший дивизион.
— Вы намекаете на то, что поединок с Емельяненко не актуален?
— Я не вижу точек пересечений. Александру в первую очередь нужно поправить своё здоровье, чего я ему и желаю.
— Его карьера окончена?
— Смотря, что вы под этим подразумеваете. Он же проводит бои, интересен зрителям и не вешал перчатки на гвоздь. Если вспоминать историю моих взаимоотношений с Александром, то у нас был подписан контракт, но он куда-то пропал. Когда же Емельяненко вернулся из того состояния, в котором пребывал, то посчитал, что всё осталось в силе, но я уже давно ушёл вперёд. Ещё раз хочу отметить, что я с большим уважением отношусь к Александру, и к его семье. Желаю ему добра и как можно быстрее набрать былую форму.
— Может ли он реанимировать свою карьеру?
— У Александра есть команда, с которой он прокладывает свой путь. Я не задумывался о том, как складывается его карьера, потому что мои мысли заняты своей.
— Поможет ли ему воспрянуть духом Дагестан или спарринги с Джеффом Монсоном?
— Насколько я понял, в своём последнем интервью Александр сжёг все мосты с Дагестаном.
— Но разве его негатив выплеснулся не только на Артура Гусейнова?
— Подробности мне неизвестны. Но я видел реакцию со стороны многих жителей республики. Слова Александра сильно повлияли на мнение о нём.
— А с кем бы вы сами хотели сойтись на ринге больше всего?
— Со Шлеменко, разумеется.
— Почему?
— Я считаю, что потенциально Минеев — Шлеменко один из самых интересных боёв, который можно организовать в 2022 году в индустрии российских единоборств. Предложите мне другого соперника.
— Фёдор Емельяненко.
— Он из другой весовой категории. В целом, конечно, интересно. Если рассуждать гипотетически, то поражение может оказать сильное влияние, а победа мне ничего не даст. Не совсем так, конечно. Но мы понимаем, что нынешний Фёдор Емельяненко — не тот, что десять лет назад. Он остаётся легендой, но это уже два разных спортсмена. Кстати, он — мой руководитель. Как я буду с ним драться?
— А поединок со Шлеменко громче, чем новая встреча с Исмаиловым?
— Не забывайте, что Александру предстоит сложный бой c Фаридуном Одиловым в Eagle FC. Если он завоюет пояс, всем будет интересна возможность объединить титулы двух организаций. Такого в России ещё не было. Это исторический момент, который меня мотивирует.
— Но прежде вам придётся подраться с кем-то ещё.
— Абсолютно согласен. Иначе возникнет долгий простой.
— Кто предпочтительнее: Шара Буллет, Артур Алибулатов или Вагаб Вагабов?
— Вообще, все три варианта хороши, ребята сильные. Вагаб Вагабов — чемпион в тяжёлом весе. Алибулатов одержал яркую победу, но он провёл только один бой в лиге. Бой с ним — это несправедливость по отношению к другим.
Потенциально каждый может стать моим соперником, но нужно сделать так, чтобы эта встреча вызвала интерес у широкой публики. Мне нужна мотивация.
— Дело за Камилом Гаджиевым?
— И за ребятами тоже. Мы не просто так взяли и провели поединок с Исмаиловым. У нас была долгая история. Мы привлекали внимание, раскручивали противостояние. Нельзя просто сидеть и ждать боя. Мы с Магой проделали большую работу, которая создала ажиотаж. Первая битва получила награду «Бой год в России». Наш второй поединок также номинирован на этот приз.
— 10 декабря день рождения Абдулманапа Нурмагомедова. Насколько близко вы были с ним знакомы?
— Абдулманап Магомедович всегда был глыбой в отечественной индустрии единоборств. Мне удалось пообщаться с ним лично на сборах в Турции. Я взял на вооружение те приёмы, которые он мне показал, и использую их в своих поединках. Мне не удалось познакомиться с ним близко, но он оставил впечатление очень порядочного, добродушного и светлого человека, который занимался созиданием, и вокруг которого люди могли объединиться глобальной целью. Было в нём что-то великое. Конечно, воспоминания о нём только позитивные.
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