«У нас сильнейший дивизион»: Минеев о предложениях UFC, трилогии с Исмаиловым и карьере Емельяненко

Александр Емельяненко не сможет тренироваться в Дагестане после своей перепалки с Артуром Гусейновым, заявил в интервью RT чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев. По его словам, сейчас встреча с ветераном MMA не в приоритете, в отличие от возможного боя с Александром Шлеменко. Боец также оценил вероятность третьего поединка с Магомедом Исмаиловым и объяснил, почему предложения от UFC не представляют для него интереса.

— Какова судьба вашего противостояния с Магомедом Исмаиловым?

— Если вопросы продолжают звучать, значит, тема интересная. Исмаилов обещает удивить. Если это произойдёт, шансы на бой есть.

— В какой момент вы поймёте, что встреча в клетке обязательно состоится?

— Когда он сможет меня замотивировать.

— Сейчас не мотивирует?

— Вы знаете историю нашего противостояния?

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— Конечно. На данный момент вы считаете её завершенной?

— Я не нахожу мотивации в новой встрече, но всё может поменяться. Исмаилов — оригинальный соперник. У него всегда что-то припрятано в рукаве. Может, меня и заинтересует трилогия с ним, но сам Магомед в последнем интервью признался, что развивается в другом направлении.

— Вам поступало предложение от UFC после второго боя с Исмаиловым?

— Да. Мне написали. Раньше через разных людей тоже поступали предложения, не только от UFC, но и от Bellator. Например, через Алексея Олейника. Мы, спортсмены, всегда изучаем, насколько выгодны с финансовой точки зрения те или иные варианты. Когда было желание переехать на Запад, топ-промоушены не обращались, а теперь у меня свои планы в России. Я вышел на уровень заработков лучших спортсменов в Америке. Если взять условные $0,5 млн, которые получают лидеры за бой в UFC и вычесть налоги, то выйдет, что мой доход не меньше. Мне хочется проводить поединки дома и развивать наши единоборства.

— А как же лучшая лига мира, разве вам не хочется испытать себя на самом высоком уровне?

— Безусловно. Обратных примеров достаточно. Олег Тактаров поехал в США одним из первых и сделал успешную карьеру. Но не каждый зарабатывает большие деньги. Сейчас индустрия изменилась и нельзя добраться до титула в одночасье. Нужно пройти большой путь, начав с нуля. Я не в том состоянии, чтобы это делать. Я достиг высот в кикбоксинге, а затем с нуля построил карьеру в ММА. Сейчас в России объективно хороший рынок, чтобы никуда не рваться, выступать и зарабатывать здесь. Это не значит, что я нацелен только на деньги. Например, мне хочется провести бой с Александром Шлеменко, потому что это будет интересно всем.

— А кого вам прочат в соперники болельщики в соцсетях?

— Чаще всего звучит фамилия всё того же Шлеменко. Но при условии, что он выиграет свой титульный бой. Второй по популярности — Александр Емельяненко. У нас давно была анонсирована встреча, но она потеряла актуальность из-за его последних выступлений.

Есть ещё парень из поп-ММА — Данил Алеев по прозвищу Регбист. В недавнем интервью он изъявил желание провести бой со мной. Также не забывайте, что в AMC Fight Nights высокая конкуренция в среднем весе. На постсоветском пространстве у нас сильнейший дивизион.

— Вы намекаете на то, что поединок с Емельяненко не актуален?

— Я не вижу точек пересечений. Александру в первую очередь нужно поправить своё здоровье, чего я ему и желаю.

— Его карьера окончена?

— Смотря, что вы под этим подразумеваете. Он же проводит бои, интересен зрителям и не вешал перчатки на гвоздь. Если вспоминать историю моих взаимоотношений с Александром, то у нас был подписан контракт, но он куда-то пропал. Когда же Емельяненко вернулся из того состояния, в котором пребывал, то посчитал, что всё осталось в силе, но я уже давно ушёл вперёд. Ещё раз хочу отметить, что я с большим уважением отношусь к Александру, и к его семье. Желаю ему добра и как можно быстрее набрать былую форму.

— Может ли он реанимировать свою карьеру?

— У Александра есть команда, с которой он прокладывает свой путь. Я не задумывался о том, как складывается его карьера, потому что мои мысли заняты своей.

— Поможет ли ему воспрянуть духом Дагестан или спарринги с Джеффом Монсоном?

— Насколько я понял, в своём последнем интервью Александр сжёг все мосты с Дагестаном.

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— Но разве его негатив выплеснулся не только на Артура Гусейнова?

— Подробности мне неизвестны. Но я видел реакцию со стороны многих жителей республики. Слова Александра сильно повлияли на мнение о нём.

— А с кем бы вы сами хотели сойтись на ринге больше всего?

— Со Шлеменко, разумеется.

— Почему?

— Я считаю, что потенциально Минеев — Шлеменко один из самых интересных боёв, который можно организовать в 2022 году в индустрии российских единоборств. Предложите мне другого соперника.

— Фёдор Емельяненко.

— Он из другой весовой категории. В целом, конечно, интересно. Если рассуждать гипотетически, то поражение может оказать сильное влияние, а победа мне ничего не даст. Не совсем так, конечно. Но мы понимаем, что нынешний Фёдор Емельяненко — не тот, что десять лет назад. Он остаётся легендой, но это уже два разных спортсмена. Кстати, он — мой руководитель. Как я буду с ним драться?

— А поединок со Шлеменко громче, чем новая встреча с Исмаиловым?

— Не забывайте, что Александру предстоит сложный бой c Фаридуном Одиловым в Eagle FC. Если он завоюет пояс, всем будет интересна возможность объединить титулы двух организаций. Такого в России ещё не было. Это исторический момент, который меня мотивирует.

— Но прежде вам придётся подраться с кем-то ещё.

— Абсолютно согласен. Иначе возникнет долгий простой.

— Кто предпочтительнее: Шара Буллет, Артур Алибулатов или Вагаб Вагабов?

— Вообще, все три варианта хороши, ребята сильные. Вагаб Вагабов — чемпион в тяжёлом весе. Алибулатов одержал яркую победу, но он провёл только один бой в лиге. Бой с ним — это несправедливость по отношению к другим.

Потенциально каждый может стать моим соперником, но нужно сделать так, чтобы эта встреча вызвала интерес у широкой публики. Мне нужна мотивация.

— Дело за Камилом Гаджиевым?

— И за ребятами тоже. Мы не просто так взяли и провели поединок с Исмаиловым. У нас была долгая история. Мы привлекали внимание, раскручивали противостояние. Нельзя просто сидеть и ждать боя. Мы с Магой проделали большую работу, которая создала ажиотаж. Первая битва получила награду «Бой год в России». Наш второй поединок также номинирован на этот приз.

— 10 декабря день рождения Абдулманапа Нурмагомедова. Насколько близко вы были с ним знакомы?

— Абдулманап Магомедович всегда был глыбой в отечественной индустрии единоборств. Мне удалось пообщаться с ним лично на сборах в Турции. Я взял на вооружение те приёмы, которые он мне показал, и использую их в своих поединках. Мне не удалось познакомиться с ним близко, но он оставил впечатление очень порядочного, добродушного и светлого человека, который занимался созиданием, и вокруг которого люди могли объединиться глобальной целью. Было в нём что-то великое. Конечно, воспоминания о нём только позитивные.