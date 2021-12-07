Макгрегор объяснил, почему не считает Нурмагомедова великим бойцом

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух категориях Конор Макгрегор рассказал, почему не считает экс-обладателя титула в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова великим бойцом.
Макгрегор объяснил, почему не считает Нурмагомедова великим бойцом
  • AP

«Он плакал в клетке, умоляя поставить его на вершину списка лучших бойцов. Он был хорошим бойцом лишь несколько недель. Завершение карьеры вычёркивает тебя из любых списков. Он ушёл и сразу же начал плакаться, чтобы его поставили на первое место в рейтинге. Он был хорошим бойцом, но не великим. Слишком низкий процент побед нокаутов, ногами вообще не бил. Умирал при сгонке веса, но так и не сменил в другую весовую категорию. Несколько раз снимался с боя. Слишком рано завершил карьеру. У него было несколько хороших месяцев, но на этом всё», — написал Макгрегор в своём Twitter.

Ирландец сдачей проиграл Нурмагомедову на турнире UFC 229, который проходил 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе.

Ранее Александр Емельяненко раскритиковал лигу Нурмагомедова Eagle FC.

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