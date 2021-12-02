Александр Емельяненко раскритиковал лигу Нурмагомедова Eagle FC

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко высказал своё отношение к лиге экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Eagle FC, а также к её президенту Шамилю Завурову.

«Я даже не знаю, каким образом Завуров стал президентом лиги Хабиба. Это настолько мёртвая лига, что я даже не рассматриваю своё в ней участие. Она меня вообще никак не прельщает и не нравится. Кто там дерётся? Все дагестанцы, одноклубники его. Больше там никого нет», — сказал Емельяненко в интервью на передаче «50 вопросов. Спорт» на видеосервисе PREMIER.

По его словам, он даже не знал, что у Нурмагомедова есть своя лига, а президентом в ней является Завуров. Он отметил, что эти личности его не интересуют, а также он не слышал ничего о хороших бойцах из этого промоушена.

«А в Дагестане все борцы — не успел родиться, его уже записали на вольную борьбу. Кроме как прыгать в ноги и возиться в партере, они больше ничего не умеют. Кроме Хабиба, по-моему, в смешанных единоборствах никто результата там не показал», — добавил Емельяненко.

Ранее экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко ответил на высказывание Александра Емельяненко, назвавшего его клоуном.