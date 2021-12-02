Александр Емельяненко раскритиковал лигу Нурмагомедова Eagle FC

Короткая ссылка
Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко высказал своё отношение к лиге экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Eagle FC, а также к её президенту Шамилю Завурову.
Александр Емельяненко раскритиковал лигу Нурмагомедова Eagle FC
  • РИА Новости

«Я даже не знаю, каким образом Завуров стал президентом лиги Хабиба. Это настолько мёртвая лига, что я даже не рассматриваю своё в ней участие. Она меня вообще никак не прельщает и не нравится. Кто там дерётся? Все дагестанцы, одноклубники его. Больше там никого нет», — сказал Емельяненко в интервью на передаче «50 вопросов. Спорт» на видеосервисе PREMIER.

По его словам, он даже не знал, что у Нурмагомедова есть своя лига, а президентом в ней является Завуров. Он отметил, что эти личности его не интересуют, а также он не слышал ничего о хороших бойцах из этого промоушена.

«А в Дагестане все борцы — не успел родиться, его уже записали на вольную борьбу. Кроме как прыгать в ноги и возиться в партере, они больше ничего не умеют. Кроме Хабиба, по-моему, в смешанных единоборствах никто результата там не показал», — добавил Емельяненко.

Ранее экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко ответил на высказывание Александра Емельяненко, назвавшего его клоуном.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить