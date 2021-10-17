Зрелище не для слабонервных: Минеев проиграл два раунда и нокаутировал Исмаилова в самом ожидаемом поединке года

Владимир Минеев одержал победу над Магомедом Исмаиловым на турнире AMC Fight Nights 104 в Сочи и сохранил чемпионский пояс организации в категории до 84 кг. Первые два раунда остались за претендентом, который, как и три года назад, в очном противостоянии сделал ставку на тейкдауны и работу локтями в партере. Однако в третьей пятиминутке обладатель пояса перехватил инициативу, обрушил на соперника град ударов и вынудил судью остановить поединок. Не без помощи врачей поднявшийся с настила Исмаилов признал, что соперник был лучше в этот вечер, а Минеев, в свою очередь, предложил провести ещё одну схватку.

Поединок Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева в Сочи стал одним из самых ожидаемых и обсуждаемых событий российских ММА за последние несколько лет. В 2018-м спортсмены провели первый бой, который закончился достаточно спорной ничьей. С тех пор между ними разгорелась настоящая вражда, и своими действиями и конфликтами они только дополнительно подогревали интерес к схватке.

Определить фаворита было непросто, но многие считали: шансов на победу больше у Лысого Хищника. Среди его преимуществ называли лучшую готовность и отличную работу в партере. Для самого же дагестанца это была возможность подняться на своеобразный олимп. Ведь он сделал всё, чтобы стать наиболее популярным бойцом страны.

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Окончательно закрепили его в статусе одного из сильнейших две одержанные в прошлом году победы в «неродных» весовых категориях. Сначала Исмаилов не побоялся подняться в тяжёлый вес и в самом обсуждаемом противостоянии в карьере не оставил шансов Александру Емельяненко. Затем он в полутяжах оказался сильнее Ивана Штыркова.

Теперь Магомеду оставалось сделать третий шаг — вернуться в профильный дивизион и поставить точку в споре с Минеевым. Заодно это должно было принести ему чемпионский пояс AMC Fight Nights. После 36-летний атлет вполне мог завершить карьеру. О таком желании в последнее время он говорил неоднократно.

Шансы Минеева на успех заключались в основном в ударной технике, ведь профильный кикбоксёр обладает нокаутирующей мощью. Как и соперник, после первого боя в 2018-м он одержал четыре победы, но уровень его оппозиции оказался скромнее: Милош Костич, Диего Диас, Артур Пронин и Даурен Ермеков. Последний успех как раз и помог ему взять титул. Но куда больший интерес у Владимира вызывал реванш с Исмаиловым. Неслучайно уроженец Свердловска делал всё, чтобы вызвать дагестанца на ответный поединок, и в итоге добился своего.

Помимо непосредственной схватки в «клетке», было любопытно, удержатся ли от столкновения члены команд соперников. Организаторы попытались сделать всё возможное, чтобы избежать массовых потасовок. Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев даже пообещал штрафовать бойцов за проникновение на ринг посторонних людей.

Первым в «клетке» появился претендент. Следом туда вышел действующий чемпион. Едва оказавшись на канвасе, он направился в сторону оппонента. Показалось, в этот момент они могут сойтись в рукопашной досрочно, но спортсмены всего лишь стукнулись кулаками, поприветствовав друг друга. Забегая вперёд: реванш прошёл в рамках правил и применять санкции промоушену ни к кому не пришлось.

Перед гонгом на арене установилась абсолютная тишина. Началась схватка с затяжной разведки. Порядка двух минут Исмаилов аккуратно пытался сократить дистанцию, а Минеев так же спокойно уходил в сторону. Пару раз Магомед пробовал ударить оппонента, а тот ответил пристрелочным лоу-киком.

По-настоящему поединок стартовал в середине первого раунда, когда Лысый Хищник, совершив проход в ногу, оформил тейкдаун. Обладатель пояса, разумеется, оказался к этому готов и пытался вести борьбу с наименьшим уроном для себя, понимая, что в данном компоненте значительно уступает противнику.

Впрочем, порой за него становилось страшно. Дагестанец пользовался возможностью и методично разбивал лицо визави локтями. В результате у Минеева быстро появилась сечка. В концовке Исмаилову даже удалось пройти в маунт, но оппонент дотерпел до гонга. В целом было заметно, как Магомед в отличие от первого поединка пытается экономить силы. Он не стремился во что бы то ни стало добить соперника и делал своевременные паузы между ударами.

Вторая пятиминутка прошла в том же ключе. Претендент выполнил очередной проход в ногу и обеспечил её боковой контроль. Не терял он возможности и нанести урон действующему чемпиону в партере, продолжая атаковать локтями. Кровь у него пошла ещё сильнее. Минеев пытался подняться и буквально пальцами цеплялся за сетку, чтобы исправить своё положение. Ближе к концу встать получилось, но Лысый Хищник провёл ещё один тейкдаун.

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Первые два раунда бесспорно остались за ним, но главная интрига заключалась в том, хватит ли у 35-летнего дагестанца сил на оставшиеся три. В их первой встрече Исмаилову на этом отрезке пришлось буквально выживать. К сожалению, для него ничего не изменилось и во второй. Как только бойцы возобновили схватку, стало очевидно, что Магомед с трудом держится. Оппонент почувствовал это и начал наносить удары как ногами, так и руками. Особенно хорошо у него проходил правый хай-кик в голову.

Теперь уже дагестанцу приходилось откровенно терпеть. Спастись он попытался в излюбленной борьбе. Претендент дважды прошёл в ноги действующему чемпиону, но тот отразил атаки достаточно спокойно. Решающий момент произошёл за минуту до конца, когда Минеев зажал соперника у сетки. Казалось, Магомед должен дотерпеть до перерыва, но он начал пропускать один за другим выстрелы локтями и коленями и просто рухнул на канвас. Судье оставалось лишь остановить избиение.

Таким образом, сценарий первого боя повторился. В первых двух раундах Исмаилов доминировал, но на большее сил у него не хватило, и Минеев спокойно довёл реванш до конца, сохранив пояс.

Дагестанец долго не мог прийти в себя, и в «клетку» даже пришлось вызывать врачей. Спустя минуту он очнулся и даже начал улыбаться. Оппонент тут же подошёл к нему и поблагодарил за схватку. Сам Лысый Хищник в итоге нашёл в себе силы взять микрофон и, с трудом сохраняя равновесие, обратился к присутствующим с примирительной речью.

«Я не уважаю Минеева как человека, но он крутой спортсмен. Это не значит, что я не уважаю тебя по жизни. Есть вопросы, которые нам надо закрыть. У меня осталась обида. Сегодня я был хорошо готов, но и он отлично проявил себя. Я не умею уступать. Даже когда играю в приставку, ломаю джойстик, если терплю поражение. Но что есть, то есть. Если бы выиграл, благодарил бы Аллаха. Сейчас потерпел поражение и говорю: «Хвала тебе, о Господь мой, за этот вечер». И не важно, что сейчас случилось. Минеев, ты засранец, но я выражаю тебе уважение», — заявил спортсмен.

После этого он в шутку приложил кулак к лицу Владимира и подчеркнул, что последний удар остался за ним. Тот, в свою очередь, также поблагодарил оппонента за достойное противостояние.

«Выражаю огромную благодарность Магомеду как человеку и как спортсмену. Я не разделяю это. Мы вместе сделали шоу для вас. Я бы хотел извиниться перед его семьёй. Знаю, она находится в зале, и даже как-то неловко, что такое произошло у них на глазах», — признался Минеев.

Также действующий чемпион AMC Fight Nights прямо заявил, что хотел бы и третьей встречи с Лысым Хищником.

«С удовольствием бы повторил. Поэтому, Исмаилов, пускай последний удар остался за тобой, мы можем это исправить. И, спасибо тебе, я выгляжу даже лучше, чем после предыдущего нашего боя», — добавил Минеев.

Таким образом, история их противостояния, вполне вероятно, не закончится на этой встрече в Сочи, а болельщики могут стать свидетелями захватывающей трилогии. Остаётся лишь дождаться, когда дагестанец полностью восстановится и стороны сумеют договориться о новой схватке.