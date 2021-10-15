«Будет технический нокаут в партере»: что обсуждают перед боем Минеева с Исмаиловым на AMC Fight Night 104

16 октября на турнире AMC Fight Night 104 в Сочи пройдёт бой между чемпионом организации в среднем весе Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым. Спортсмены уже встречались три года назад, и тогда их поединок завершился ничьей. Тот вердикт не устроил обоих бойцов, и теперь каждый из них уверен в своём успехе в предстоящей схватке. Исмаилов назвал данное сражение самым принципиальным в своей карьере. Минеев же рассказал о травме, которая, по его словам, не помешает ему одержать победу.

16 октября на «WoW Арене» в Сочи состоится один из самых ожидаемых поединков года в российских смешанных единоборствах. В главном событии турнира AMC Fight Night 104 сойдутся Магомед Исмаилов и Владимир Минеев. На кону будет стоять титул чемпиона в среднем весе, а сам бой станет вторым между этими спортсменами.

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В первом, который прошёл в 2018 году, была зафиксирована спорная ничья, а сама схватка тогда вызвала колоссальный резонанс среди фанатов MMA. С тех пор не утихали обсуждения по поводу реванша, а конфликт между бойцами накалился до предела — Исмаилов и Минеев не просто резко высказывались в адрес друг друга, но и регулярно сталкивались между собой даже за пределами клетки.

Фаворитом предстоящей битвы считают в большей степени «Лысого хищника». Об этом свидетельствуют и котировки букмекеров — коэффициент на его победу составляет 1,72 против 2,20 у Минеева. Вполне вероятно, это связано со статусом соперников, которых удавалось одолеть уроженцу Тагила за последние два года — Вячеслава Василевского, Артёма Фролова, Александра Емельяненко и Ивана Штыркова.

Сам же Исмаилов предполагает, что сражение продлится все пять раундов и завершится судейским решением. При этом он не собирается отходить от своего стиля и намерен одолеть оппонента в партере, так что Минееву явно стоит об этом беспокоиться. Кроме того, Магомед считает предстоящий бой самым принципиальным в своей карьере.

«У меня со Штырковым, с Фроловым, с Василевским и с Емельяненко было всё нормально в отношениях. А тут не в порядке… Я прохожу тяжёлые условия в зале, в супердискомфортном режиме. Более дискомфортных условий в клетке с Минеевым быть не может. Там мне будет комфортно. Я сейчас вышел из зоны комфорта по причине Владимира Минеева. И каждый раз, когда я нахожусь вне зоны комфорта, я всё больше его ненавижу… По-спортивному я буду жестоко настроен в этом противостоянии», — цитирует Исмаилова Sport24.

Его соперник, в свою очередь, рассказал, что перед боем получил травму на тренировке: растяжение и частичный разрыв акромиально-ключичного сустава. Однако 31-летний спортсмен не намерен отменять схватку в знак уважения к зрителям и по-прежнему уверен в своём успехе.

«Раз я в первом бою побил Исмаилова с одной рукой, то в этот раз побью ещё сильнее. Исходя из его последних поединков, если провести аналитику, то 60% времени он проводит в стойке. Не вижу здесь великой борцовской составляющей. Да, у него есть мощь, он может снести, прижать, но на этом, наверное, заканчивается борцовская история. Дальше надо бить», — заявил Минеев на YouTube-канале комментатора Руслана Гумилёва.

По его словам, он набрал хорошую форму, а в рамках подготовки стал меньше есть, больше проводить спаррингов и работать в зале.

«Принципиально ничего нового в подготовке не происходит. В целом мой переход из кикбоксинга в ММА был связан с тем, чтобы набирать борцовские навыки, а противостояние с Исмаиловым — это как лакмусовая бумажка, он ярко выраженный борец, думаю, в его тактике на бой ничего не поменяется с первого противостояния. Он будет использовать сильные стороны и делать акцент на борьбе. Конечно, он может преподнести сюрприз в стойке, в первых раундах он обладает тяжёлым ударом, может представлять опасность и нанести неожиданные удары, но на подготовке это никак не отражается», — подчеркнул Минеев.

Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев выразил мнение, что чемпион организации сможет досрочно одолеть Исмаилова. По мнению промоутера, он нокаутирует соперника в четвёртом раунде.

«Понимаю, Мага готовится и функционально будет заряжен. Но я думаю, к концу четвёртого раунда ему физически уже будет очень тяжело», — сказал Гаджиев.

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Такой же прогноз даёт обладатель титула Bellator Вадим Немков, который считает, что уроженец Екатеринбурга дышит во время схваток лучше «Лысого хищника», а также обладает достойным ударом и хорошо обороняется от перевода в партер.

«Мага хорошо борется, но он, по-моему, делает много лишних движений. Если он будет это делать экономичнее, то за счёт борьбы может затащить. А если опять будет драться в изматывающем темпе, то в течение пяти раундов ему будет трудно», — цитирует Немкова РИА Новости.

Однако есть и те, кто отдаёт предпочтение Исмаилову. Так, как отмечает владелец AMC Fight Nights Амир Мурадов, у 35-летнего бойца видна психологическую устойчивость перед противостоянием, которая и даёт ему преимущество. Бывший оппонент Магомеда Иван Штырков тоже предполагает исход в пользу уроженца Нижнего Тагила.

«Больше склоняюсь к тому, что бой пройдёт всю дистанцию, но есть чувство, будто он может закончиться досрочно во второй половине. Я думаю, будет технический нокаут в партере... Мага навяжет борьбу, ведь понимает: борьба у него лучше, чем у Вовы, и тот в прошлой схватке не очень хорошо от неё защищался, пока силы были у Маги», — высказался Штырков.

Брат и тренер «Лысого хищника» Рамазан Исмаилов при этом подчеркнул, что совершенно не важно, сумеет ли Магомед добыть досрочную победу, а не по очкам.

«Самое главное — выиграть. А там уже посмотрим. Да, получится избить, надо избить. Ты не должен с самого начала выходить с таким настроем, ты должен выполнить те установки, которые тебе дают из угла. Есть спортсмены, которые долго разгоняются, их надо придерживать. Есть те, кого, наоборот, надо чуть-чуть зарядить», — подчеркнул Рамазан.