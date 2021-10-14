Организация боя Исмаилов — Минеев обошлась почти в $1 млн

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Организация боя между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым обошлась организации AMC Fight Nights почти в $1 млн.
Организация боя Исмаилов — Минеев обошлась почти в $1 млн
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Организация боя Емельяненко против Мальдонадо обошлась больше. Сторона Фёдора подучила порядка $1 млн? Здесь практически то же самое выходит — весь кард плюс бой Магомеда против Владимира. Хорошо, что у нас есть партнёр», — цитирует Амира Мурадова ТАСС.

16 октября Владимир Минеев и Магомед Исмаилов проведут реванш на турнире AMC Fight Nights в Сочи.

Первый поединок Минеева и Исмаилова состоялся 19 октября 2018 года в Москве на шоу Fight Nights Global 90. Встреча завершилась ничьей.

Ранее Вадим Немков заявил, что Минеев победит Исмаилова.

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