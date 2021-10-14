Немков считает, что Минеев победит Исмаилова

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Чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков высказался по поводу предстоящего боя между Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым.
Немков считает, что Минеев победит Исмаилова
  • РИА Новости

«Мне кажется, что выиграет Минеев. Вова дышит хорошо, получше Маги. Демонстрирует защиту от борьбы, плюс он обладает хорошим ударом. Мага хорошо борется, но он, по-моему, делает много лишних движений. Если он будет бороться экономичнее, то за счёт борьбы может затащить. А если опять будет драться в изматывающем темпе, то в течение пяти раундов ему будет тяжело», — цитирует Немкова РИА «Новости».

16 октября Владимир Минеев и Магомед Исмаилов проведут реванш на турнире AMC Fight Nights в Сочи.

Первый поединок Минеева и Исмаилова состоялся 19 октября 2018 года в Москве на шоу Fight Nights Global 90. Встреча завершилась ничьей.

Ранее Олег Тактаров опроверг нецензурные слова в адрес Хабиба Нурмагомедова.

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