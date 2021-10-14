Тактаров опроверг нецензурные слова в адрес Нурмагомедова

Известный российский боец смешанных единоборств Олег Тактаров опроверг нецензурные высказывания в адрес бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Я сказал: «Ребята, идите к чёрту! Я с этим закончил. Не звоните мне больше!» Сейчас я понимаю, почему мне опять пишут оскорбления. Оказывается, они туда добавили имя, начинающееся на «х», и получилась приманка для идиотов», — цитирует Тактарова Fight Time.

Напомним, что Тактаров нецензурно выругался в адрес Нурмагомедова за шутку про медаль. Хабиб опубликовал в сториз фото Макгрегора с подписью: «Где медаль Макгрегора от Бастрыкина? Его тоже толпой избили дагестанцы».

Ранее Махачев рассказал, обсуждалась ли в команде шутка Нурмагомедова про Макгрегора.