Махачев рассказал, обсуждалась ли в команде шутка Нурмагомедова про Макгрегора

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Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев отреагировал на пост в соцсетях экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, адресованный бывшему обладателю титулов в двух дивизионах Конору Макгрегору.
Махачев рассказал, обсуждалась ли в команде шутка Нурмагомедова про Макгрегора
  • Reuters

«Это никак не обсуждалось в команде. Это была просто шутка в сторону Макгрегора. Это никакая не политика. Просто каждый понимает её по-своему. Каждый разворачивает, как хочет. Кому-то хочется, чтобы её восприняли так, чтобы было неудобно Хабибу. В UFC очень много бойцов друг друга подкалывают и делают это в сто раз сильнее. Это не было что-то такое. Просто чтобы подколоть Макгрегора», — цитирует Махачева «Чемпионат».

Напомним, что Нурмагомедов опубликовал в сториз фото Макгрегора с подписью: «Где медаль Макгрегора от Бастрыкина? Его тоже толпой избили дагестанцы». Хабиб сделал отсылку к ситуации в московском метро, когда молодой человек заступился за девушку и был жестоко избит тремя уроженцами Дагестана. Впоследствии он был награждён главой СК России Александром Бастрыкиным медалью «Доблесть и отвага».

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