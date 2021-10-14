Махачев рассказал, обсуждалась ли в команде шутка Нурмагомедова про Макгрегора

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев отреагировал на пост в соцсетях экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, адресованный бывшему обладателю титулов в двух дивизионах Конору Макгрегору.

«Это никак не обсуждалось в команде. Это была просто шутка в сторону Макгрегора. Это никакая не политика. Просто каждый понимает её по-своему. Каждый разворачивает, как хочет. Кому-то хочется, чтобы её восприняли так, чтобы было неудобно Хабибу. В UFC очень много бойцов друг друга подкалывают и делают это в сто раз сильнее. Это не было что-то такое. Просто чтобы подколоть Макгрегора», — цитирует Махачева «Чемпионат».

Напомним, что Нурмагомедов опубликовал в сториз фото Макгрегора с подписью: «Где медаль Макгрегора от Бастрыкина? Его тоже толпой избили дагестанцы». Хабиб сделал отсылку к ситуации в московском метро, когда молодой человек заступился за девушку и был жестоко избит тремя уроженцами Дагестана. Впоследствии он был награждён главой СК России Александром Бастрыкиным медалью «Доблесть и отвага».

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