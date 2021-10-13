Уайт рассказал, при каких условиях может отчислить Джонса из UFC

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал, при каких обстоятельствах может отчислить Джона Джонса из организации.
Уайт рассказал, при каких условиях может отчислить Джонса из UFC
  • AP
  • © John Locher

«С Пеньей очень плохая ситуация. Мы знали, что у Луиса и раньше были проблемы, с которыми мы пытались ему помочь, но последние события были очень плохими. Не знаю, читали ли вы, ребята, отчёт полиции, но что-то подобное должно было произойти. Можем ли мы уволить Джона Джонса, если он будет арестован похожим образом? Подобное увольнение может произойти с кем угодно», — цитирует Уайта BJ Penn.

Напомним, что оба бойца обвинялись в бытовом насилии. Но UFC разорвал контракт только с легковесом Луисом Пеньей.

Ранее Конор Макгрегор отреагировал на шутку бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в свой адрес.

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