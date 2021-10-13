Уайт рассказал, при каких условиях может отчислить Джонса из UFC

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал, при каких обстоятельствах может отчислить Джона Джонса из организации.

«С Пеньей очень плохая ситуация. Мы знали, что у Луиса и раньше были проблемы, с которыми мы пытались ему помочь, но последние события были очень плохими. Не знаю, читали ли вы, ребята, отчёт полиции, но что-то подобное должно было произойти. Можем ли мы уволить Джона Джонса, если он будет арестован похожим образом? Подобное увольнение может произойти с кем угодно», — цитирует Уайта BJ Penn.

Напомним, что оба бойца обвинялись в бытовом насилии. Но UFC разорвал контракт только с легковесом Луисом Пеньей.

Ранее Конор Макгрегор отреагировал на шутку бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в свой адрес.