Макгрегор ответил на шутку Нурмагомедова про себя и Бастрыкина

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор отреагировал на шутку бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в свой адрес.

«Бастрыкин! Где медаль Хабиба «За обгаженные штаны»? Он заслужил её, обделавшись в десятом ряду (имеется в виду инцидент с нападением Конора на автобус, из которого не вышел Нурмагомедов. — Sports.ru)», — написал ирландец в Twitter.

Нурмагомедов опубликовал в сториз фото Макгрегора с подписью: «Где медаль Макгрегора от Бастрыкина? Его тоже толпой избили дагестанцы». Хабиб сделал отсылку к ситуации в московском метро, когда молодой человек заступился за девушку и был жестоко избит тремя уроженцами Дагестана. Впоследствии он был награждён главой СК России Александром Бастрыкиным медалью «Доблесть и отвага».

Ранее экс-футболист «Анжи» Шамиль Лахиялов прокомментировал шутку Нурмагомедова.