Экс-футболист «Анжи» Лахиялов: Нурмагомедов высказал своё мнение и имеет на это право

Бывший футболист махачкалинского «Анжи» Шамиль Лахиялов, который ныне является президентом клуба «Легион Динамо», отреагировал на резкую шутку бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в адрес ирландца Конора Макгрегора.

«На этой теме столько спекулируют уже: и СМИ, и общественность. Я думаю, это играет плохую службу с парнями, которые, понятное дело, провинились. И без Хабиба уже подогрели, разогрели и подали этот национальный конфликт. Хабиб высказал своё мнение и имеет на это право. Уместно ли сравнивать так, как он сравнил? Не знаю, надо у него спросить», — цитирует Лахиялова сайт «Матч ТВ».

Нурмагомедов опубликовал в сториз фото Макгрегора с подписью: «Где медаль Макгрегора от Бастрыкина? Его тоже толпой избили дагестанцы». Хабиб сделал отсылку к ситуации в московском метро, когда молодой человек заступился за девушку и был жестоко избит тремя уроженцами Дагестана. Впоследствии он был награждён главой СК России Александром Бастрыкиным медалью «Доблесть и отвага».

Ранее бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Дмитрий Комбаров выразил мнение, что люди слишком серьёзно относятся к шутке Нурмагомедова.