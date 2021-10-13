Дмитрий Комбаров считает, что люди слишком серьёзно относятся к шутке Нурмагомедова

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Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Дмитрий Комбаров отреагировал на резкую шутку бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в адрес ирландца Конора Макгрегора.
Дмитрий Комбаров считает, что люди слишком серьёзно относятся к шутке Нурмагомедова
  • © Ed Mulholland/Getty Images

«Хороший юмор, в стиле UFC. Вы слишком серьёзно относитесь к этому и пытаетесь раздуть из мухи слона. Хабиб пошутил абсолютно в другой плоскости, он хотел подколоть Конора, вот и всё. Можно было по-другому, можно было часами сидеть и придумывать шутку. В UFC это нормально, не думаю, что когда он писал это, то думал о политической плоскости. Исключительно юмор», — цитирует Комбарова «Матч ТВ».

Нурмагомедов опубликовал в сториз фото Макгрегора с подписью: «Где медаль Макгрегора от Бастрыкина? Его тоже толпой избили дагестанцы». Хабиб сделал отсылку к ситуации в московском метро, когда молодой человек заступился за девушку и был жестоко избит тремя уроженцами Дагестана. Впоследствии он был награждён главой СК России Александром Бастрыкиным медалью «Доблесть и отвага».

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищёв назвал не совсем уместной иронией шутку Нурмагомедова.

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