Дмитрий Комбаров считает, что люди слишком серьёзно относятся к шутке Нурмагомедова

Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Дмитрий Комбаров отреагировал на резкую шутку бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в адрес ирландца Конора Макгрегора.

«Хороший юмор, в стиле UFC. Вы слишком серьёзно относитесь к этому и пытаетесь раздуть из мухи слона. Хабиб пошутил абсолютно в другой плоскости, он хотел подколоть Конора, вот и всё. Можно было по-другому, можно было часами сидеть и придумывать шутку. В UFC это нормально, не думаю, что когда он писал это, то думал о политической плоскости. Исключительно юмор», — цитирует Комбарова «Матч ТВ».

Нурмагомедов опубликовал в сториз фото Макгрегора с подписью: «Где медаль Макгрегора от Бастрыкина? Его тоже толпой избили дагестанцы». Хабиб сделал отсылку к ситуации в московском метро, когда молодой человек заступился за девушку и был жестоко избит тремя уроженцами Дагестана. Впоследствии он был награждён главой СК России Александром Бастрыкиным медалью «Доблесть и отвага».

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищёв назвал не совсем уместной иронией шутку Нурмагомедова.