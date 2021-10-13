Депутат Свищёв назвал не совсем уместной иронией шутку Нурмагомедова

Член комитета Государственной думы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал резкую шутку бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в адрес ирландца Конора Макгрегора.

«К чему так реагируют наши известные спортсмены, причём любимые, у кого десятки миллионов подписчиков — я не могу это комментировать, потому что не понимаю этого. То, что я сейчас видел, — ирония. Хабиб Нурмагомедов здраво мыслит, я с ним общался. Во-первых, многие не сами ведут свои Instagram, во-вторых это же не он сам сделал такое «красивое сообщение». Это связано с его именем, с Макгрегором Хабиб бился. Я думаю, что это ирония, к сожалению, не совсем уместная», — приводит слова Свищёва «Матч ТВ».

Нурмагомедов опубликовал в сториз фото Макгрегора с подписью: «Где медаль Макгрегора от Бастрыкина? Его тоже толпой избили дагестанцы». Хабиб сделал отсылку к ситуации в московском метро, когда молодой человек заступился за девушку и был жестоко избит тремя уроженцами Дагестана. Впоследствии он был награждён главой СК России Александром Бастрыкиным медалью «Доблесть и отвага».

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что достижения Нурмагомедова не дают ему права публиковать некорректные выражения.