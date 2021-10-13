Милонов: достижения Нурмагомедова не дают права публиковать такие некорректные выражения

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал резкую шутку бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в адрес ирландца Конора Макгрегора.

«Хабиб сморозил глупость, в этой ситуации он не прав. Его спортивные достижения не дают ему права такие некорректные выражения публиковать. Он сам поджигает напряжение в межнациональных отношениях, такого быть не должно», — цитирует Милонова «Спорт-Экспресс».

Он подчеркнул, что людям любой национальности непозволительно избивать другого человека. Парламентарий также уверен, что в Дагестане никто не поддерживает напавших на молодого человека.

«Самому Хабибу за это ничего не грозит, это неудачная шутка, у нас, в отличие от Америки, за это не судят. Ему простительно, не готов его осуждать. Хочется попросить его понять, что порой слова не так воспринимаются, как хотелось бы, поэтому надо быть предельно корректным и аккуратным», — заявил депутат.

Нурмагомедов опубликовал в сториз фото Макгрегора с подписью: «Где медаль Макгрегора от Бастрыкина? Его тоже толпой избили дагестанцы». Хабиб сделал отсылку к ситуации в московском метро, когда молодой человек заступился за девушку и был жестоко избит тремя уроженцами Дагестана. Впоследствии он был награждён главой СК России Александром Бастрыкиным медалью «Доблесть и отвага».

Ранее президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев выразил мнение, что Нурмагомедов подколол своей шуткой в первую очередь Макгрегора.