Глава AMC Fight Nights: думаю, Нурмагомедов подколол в первую очередь Макгрегора

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал резкую шутку бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в адрес ирландца Конора Макгрегора.

«Юмор и юмор. Я думаю, он в первую очередь подколол Конора. Конор же тоже пытается периодически подкалывать Хабиба в социальных сетях. А если он таким образом выражает свое отношение к тому, что пострадавшему выплатили премию и наградили его медалью, то что тут говорить. Я считаю, он имеет право пошутить и на эту тему. У людей всё-таки не совсем однозначная реакция, на мой взгляд. Как шутить — дело Хабиба. Кому была направлена шутка, Макгрегору или властям, — это уже вопрос опять же к Хабибу», — приводит слова Гаджиева «Матч ТВ».

При этом он подчеркнул, что сам бы не стал шутить подобным образом. По мнению промоутера, не каждый должен соглашаться с награждением человека медалью за то, что он обязан сделать в обычной жизни. Гаджиев предположил, что Нурмагомедов наверняка всё обдумал перед тем, как опубликовать пост в Instagram.

«Повторюсь: награждать людей за то, что любой мужчина должен делать на их месте, — это абсурд. Есть ли у Хабиба проблемы с чувством юмора? Не знаю, я из этого поста таких выводов не сделал. Очень важно понимать, в чей адрес направлялся сей пост. Если в сторону Макгрегора, то это отчасти смешно», — добавил Гаджиев.

Нурмагомедов опубликовал в сториз фото Макгрегора с подписью: «Где медаль Макгрегора от Бастрыкина? Его тоже толпой избили дагестанцы». Хабиб сделал отсылку к ситуации в московском метро, когда молодой человек заступился за девушку и был жестоко избит тремя уроженцами Дагестана. Впоследствии он был награждён главой СК России Александром Бастрыкиным медалью «Доблесть и отвага».

Ранее известный российский промоутер Владимир Хрюнов ответил на вопрос о влиянии высказываний Нурмагомедова на его поклонников.