Хрюнов ответил на вопрос о влиянии высказываний Нурмагомедова на его поклонников

Известный промоутер Владимир Хрюнов ответил на вопрос о влиянии высказываний бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова на его болельщиков.

«Хабиб является в определённом смысле культурным символом, как великий спортсмен. Многие молодые ребята действительно ему подражают. Следуют его словам, повторяют за ним. Думаю, у него будет появляться больше достижений, а его поступки в целом всегда правильные. Произошедшее же сейчас — просто стечение обстоятельств», — сказал Хрюнов RT.

Нурмагомедов опубликовал в сториз фото Макгрегора с подписью: «Где медаль Макгрегора от Бастрыкина? Его тоже толпой избили дагестанцы». Хабиб сделал отсылку к ситуации в московском метро, когда молодой человек заступился за девушку и был жестоко избит тремя уроженцами Дагестана. Впоследствии он был награждён главой СК РФ Александром Бастрыкиным медалью «Доблесть и отвага».

Ранее Хрюнов отреагировал на шутку Нурмагомедова о Макгрегоре.