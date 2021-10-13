Хрюнов ответил на вопрос о влиянии высказываний Нурмагомедова на его поклонников
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«Хабиб является в определённом смысле культурным символом, как великий спортсмен. Многие молодые ребята действительно ему подражают. Следуют его словам, повторяют за ним. Думаю, у него будет появляться больше достижений, а его поступки в целом всегда правильные. Произошедшее же сейчас — просто стечение обстоятельств», — сказал Хрюнов RT.
Нурмагомедов опубликовал в сториз фото Макгрегора с подписью: «Где медаль Макгрегора от Бастрыкина? Его тоже толпой избили дагестанцы». Хабиб сделал отсылку к ситуации в московском метро, когда молодой человек заступился за девушку и был жестоко избит тремя уроженцами Дагестана. Впоследствии он был награждён главой СК РФ Александром Бастрыкиным медалью «Доблесть и отвага».
Ранее Хрюнов отреагировал на шутку Нурмагомедова о Макгрегоре.