Хрюнов отреагировал на шутку Нурмагомедова о Макгрегоре и медали от Бастрыкина

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Известный промоутер Владимир Хрюнов прокомментировал резкую шутку бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в адрес ирландца Конора Макгрегора.
Хрюнов отреагировал на шутку Нурмагомедова о Макгрегоре и медали от Бастрыкина
  • РИА Новости

«Я не уверен, что спортсмены всегда что-то пишут сами в своём аккаунте. В эти дни — годовщина победы Хабиба над Макгрегором. Этим мы с вами гордимся. А по поводу шутки я думаю, что это достаточно тонкая грань, и не считаю, что подобные инциденты являются предметом для юмора. Просто так сложились обстоятельства. Хочу чётко сказать: Нурмагомедов — великий спортсмен. Возможно, если с ним поговорить, мы поймём, что он вряд ли хотел обидеть пострадавшего молодого человека», — сказал Хрюнов RT.

Нурмагомедов опубликовал в сториз фото Макгрегора с подписью: «Где медаль Макгрегора от Бастрыкина? Его тоже толпой избили дагестанцы». Хабиб сделал отсылку к ситуации в московском метро, когда молодой человек заступился за девушку и был жестоко избит тремя уроженцами Дагестана. Впоследствии он был награждён главой СК РФ Александром Бастрыкиным медалью «Доблесть и отвага».

Ранее бывший чемпион Bellator в тяжёлой весовой категории Виталий Минаков назвал обыкновенным юмором пост Нурмагомедова.

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