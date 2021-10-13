Минаков: пост Хабиба — обыкновенный юмор

Короткая ссылка
Бывший чемпион Bellator в тяжёлой весовой категории, российский боец смешанных единоборств Виталий Минаков прокомментировал шутку бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова в адрес ирландца Конора Макгрегора.
Минаков: пост Хабиба — обыкновенный юмор
  • © MMA Fighting

«Я не думаю, что Хабиб закладывал негативный контекст, смысл или хайп, не надо искать прокола в его риторике. Любой пост и высказывание можно интерпретировать по-разному, смотреть и видеть разное. Кто-то знает Хабиба лично, а кто-то — только по высказываниям в социальных сетях. Лично я не думаю, что он человек, о котором можно сказать, что он негативный, несёт деструктив и грязь. Этот пост — юмор обыкновенный, может, не совсем уместный и удачный», — цитирует Минакова «Чемпионат».

Он добавил, что у каждого человека своё представление о норме и нравственности.

Напомним, что российский боец опубликовал в сториз фото Макгрегора с подписью: «Где медаль Макгрегора от Бастрыкина? Его тоже толпой избили дагестанцы».

Он сделал отсылку к ситуации в московском метро, когда молодой человек заступился за девушку и был жестоко избит тремя уроженцами Дагестана. Впоследствии он был награждён главой СК России Александром Бастрыкиным медалью «Доблесть и отвага».

Ранее Тактаров нецензурно выругался в адрес Нурмагомедова после шутки о Макгрегоре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить