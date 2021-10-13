Тактаров нецензурно выругался в адрес Нурмагомедова после шутки о Макгрегоре
- РИА Новости
«Хабиб идёт (к черту)! Просто идёт (к черту). Что касается его, не звоните мне больше, пожалуйста», — цитирует Тактарова MMA.Metaratings.
Нурмагомедов опубликовал в сториз фото Макгрегора с подписью: «Где медаль Макгрегора от Бастрыкина? Его тоже толпой избили дагестанцы». Хабиб сделал отсылку к ситуации в московском метро, когда молодой человек заступился за девушку и был жестоко избит тремя уроженцами Дагестана. Впоследствии он был награждён главой СК России Александром Бастрыкиным медалью «Доблесть и отвага».
Ранее пострадавший в драке в метро Москвы оценил шутку Нурмагомедова в адрес Макгрегора.