Тактаров нецензурно выругался в адрес Нурмагомедова после шутки о Макгрегоре

Известный российский боец смешанных единоборств Олег Тактаров отреагировал на пост в соцсетях экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, адресованный бывшему обладателю титулов в двух дивизионах Конору Макгрегору.

«Хабиб идёт (к черту)! Просто идёт (к черту). Что касается его, не звоните мне больше, пожалуйста», — цитирует Тактарова MMA.Metaratings.

Нурмагомедов опубликовал в сториз фото Макгрегора с подписью: «Где медаль Макгрегора от Бастрыкина? Его тоже толпой избили дагестанцы». Хабиб сделал отсылку к ситуации в московском метро, когда молодой человек заступился за девушку и был жестоко избит тремя уроженцами Дагестана. Впоследствии он был награждён главой СК России Александром Бастрыкиным медалью «Доблесть и отвага».

Ранее пострадавший в драке в метро Москвы оценил шутку Нурмагомедова в адрес Макгрегора.