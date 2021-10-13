Пострадавший в драке в метро Москвы оценил шутку Нурмагомедова в адрес Макгрегора
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«Видел, думал, что фейк. Думаю, что в шутку написал, в любом случае плохого в этом ничего не вижу!» — цитирует Ковалёва «Газета.Ru».
Нурмагомедов опубликовал в сториз фото Макгрегора с подписью: «Где медаль Макгрегора от Бастрыкина? Его тоже толпой избили дагестанцы». Хабиб сделал отсылку к ситуации в московском метро, когда молодой человек заступился за девушку и был жестоко избит тремя уроженцами Дагестана. Впоследствии он был награждён главой СК РФ Александром Бастрыкиным медалью «Доблесть и отвага».
Ранее Журова допустила, что шутку Нурмагомедова о Макгрегоре опубликовала пресс-служба спортсмена.