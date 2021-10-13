Журова допустила, что шутку Нурмагомедова о Макгрегоре опубликовала пресс-служба спортсмена

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы России Светлана Журова назвала абсолютно неуместной шутку Хабиба Нурмагомедова о Коноре Макгрегоре.

«У меня есть предположение, что это писал не сам Хабиб, а его пресс-служба постаралась. По крайней мере, мне хочется в это верить. Наверное, им показалось это смешным, но на самом деле это совершенно несмешно. Шутка абсолютно неуместная. Понятно, они хотели подколоть Макгрегора, но получается двусмыслица. Получается, этой публикацией он высмеял не только Конора, но и мужчину, который заступился за девушку в метро и был избит. На мой взгляд, на подобные темы лучше не шутить. Люди воспринимают подобные публикации буквально, потому я уверена, что этого не стоило делать. Особенно когда ты являешься именитым спортсменом. Это очень острая тема, шутки на которую могут восприниматься в штыки. Я считаю, что такая шутка над Макгрегором неуместна, поскольку она одновременно высмеивает присвоение медали мужчине, который был жестоко избит дагестанцами», — цитирует Журову Sport24.

Нурмагомедов опубликовал в сториз фото Макгрегора с подписью: «Где медаль Макгрегора от Бастрыкина? Его тоже толпой избили дагестанцы». Хабиб сделал отсылку к ситуации в московском метро, когда парень заступился за девушку и был жестоко избит тремя уроженцами Дагестана. Впоследствии он был награждён главой СК РФ Александром Бастрыкиным медалью «Доблесть и отвага».

Ранее Валуев выразил сомнение в том, что Нурмагомедов пытался поддержать хулиганов, избивших мужчину в метро.