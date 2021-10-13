Валуев: не думаю, что Нурмагомедов пытался поддержать хулиганов, избивших мужчину в метро

Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Государственной думы Николай Валуев отреагировал на пост в соцсетях экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, адресованный бывшему обладателю титулов в двух дивизионах Конору Макгрегору.

«Я не думаю, что Нурмагомедов как-то пытался поддержать хулиганов, избивших мужчину в метро. Это совершенно нелогично и не укладывается в голове. Просто сама формулировка публикации получилась двусмысленной, можно расшифровывать по-разному. Слова были подобраны неудачно, отсюда и пошёл такой резонанс. Когда формулировка чёткая, то не возникает желания её обсуждать в плоскости «Что он имел в виду». А здесь же получается обратная ситуация, к сожалению. То, что он имел в виду, знает только он. Мне кажется, что он не хотел такого исхода и такой интерпретации», — приводит слова Валуева Sport24.

Накануне глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин наградил медалью «Доблесть и отвага» Романа Ковалёва, который заступился в московском метро за девушку, за что был избит тремя уроженцами Дагестана.

Макгрегор после поражения от Нурмагомедова на турнире UFC 229 в октябре 2018 года стал участником массовой потасовки. Россиянин после победы выпрыгнул из октагона и напал на секунданта Конора. Абубакар Нурмагомедов, в тот момент пытавшийся помочь своему троюродному брату, получил удар от Макгрегора, после чего Макгрегора атаковали Зубайра Тухугов и Эсед Эмирагаев.

Ранее Губерниев назвал странной шутку Нурмагомедова о Макгрегоре.