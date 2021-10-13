Валуев: не думаю, что Нурмагомедов пытался поддержать хулиганов, избивших мужчину в метро

Короткая ссылка
Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Государственной думы Николай Валуев отреагировал на пост в соцсетях экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, адресованный бывшему обладателю титулов в двух дивизионах Конору Макгрегору.
Валуев: не думаю, что Нурмагомедов пытался поддержать хулиганов, избивших мужчину в метро
  • РИА Новости

«Я не думаю, что Нурмагомедов как-то пытался поддержать хулиганов, избивших мужчину в метро. Это совершенно нелогично и не укладывается в голове. Просто сама формулировка публикации получилась двусмысленной, можно расшифровывать по-разному. Слова были подобраны неудачно, отсюда и пошёл такой резонанс. Когда формулировка чёткая, то не возникает желания её обсуждать в плоскости «Что он имел в виду». А здесь же получается обратная ситуация, к сожалению. То, что он имел в виду, знает только он. Мне кажется, что он не хотел такого исхода и такой интерпретации», — приводит слова Валуева Sport24.

Накануне глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин наградил медалью «Доблесть и отвага» Романа Ковалёва, который заступился в московском метро за девушку, за что был избит тремя уроженцами Дагестана.

Макгрегор после поражения от Нурмагомедова на турнире UFC 229 в октябре 2018 года стал участником массовой потасовки. Россиянин после победы выпрыгнул из октагона и напал на секунданта Конора. Абубакар Нурмагомедов, в тот момент пытавшийся помочь своему троюродному брату, получил удар от Макгрегора, после чего Макгрегора атаковали Зубайра Тухугов и Эсед Эмирагаев.

Ранее Губерниев назвал странной шутку Нурмагомедова о Макгрегоре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить