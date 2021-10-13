Губерниев назвал странной шутку Нурмагомедова о Макгрегоре

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о публикации бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в адрес его бывшего соперника Конора Макгрегора.

«Очень странная шутка. Мне хочется понять, что Нурмагомедов конкретно имел в виду. Для этого нужно спросить у Хабиба», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

В начале октября в московском метро уроженцы Дагестана избили мужчину после того, как он заступился за девушку. Председатель СКР Александр Бастрыкин наградил пострадавшего медалью «Доблесть и отвага».

Макгрегор после поражения от Нурмагомедова на турнире UFC 229 в октябре 2018 года стал участником массовой потасовки. Россиянин после победы выпрыгнул из октагона и напал на секунданта Конора. Абубакар Нурмагомедов, в тот момент пытавшийся помочь своему троюродному брату, получил удар от Макгрегора, после чего ирландца атаковали Зубайра Тухугов и Эсед Эмирагаев.

Ранее Нурмагомедов грубо пошутил в адрес Макгрегора.