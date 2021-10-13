Нурмагомедов грубо пошутил в адрес Макгрегора

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поиздевался над бывшим обладателем титулов организации в двух весовых категориях Конором Макгрегором.

Накануне глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин наградил медалью «Доблесть и отвага» Романа Ковалёва, который заступился в московском метро за девушку, за что был избит тремя уроженцами Дагестана.

«Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы», — написал Нурмагомедов в сториз Instagram, опубликовав фото с изображением Макгрегора.

Ирландец после поражения от Нурмагомедова на турнире UFC 229 в октябре 2018 года стал участником массовой потасовки. Россиянин после победы выпрыгнул из октагона и напал на секунданта Конора. Абубакар Нурмагомедов, в тот момент пытавшийся помочь своему троюродному брату, получил удар от Макгрегора, после чего Макгрегора атаковали Зубайра Тухугов и Эсед Эмирагаев.

Ранее Нурмагомедов отреагировал на гол Джикии через себя в матче со Словенией.