Нурмагомедов грубо пошутил в адрес Макгрегора
- © AP Photo / John Locher
Накануне глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин наградил медалью «Доблесть и отвага» Романа Ковалёва, который заступился в московском метро за девушку, за что был избит тремя уроженцами Дагестана.
«Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы», — написал Нурмагомедов в сториз Instagram, опубликовав фото с изображением Макгрегора.
Ирландец после поражения от Нурмагомедова на турнире UFC 229 в октябре 2018 года стал участником массовой потасовки. Россиянин после победы выпрыгнул из октагона и напал на секунданта Конора. Абубакар Нурмагомедов, в тот момент пытавшийся помочь своему троюродному брату, получил удар от Макгрегора, после чего Макгрегора атаковали Зубайра Тухугов и Эсед Эмирагаев.
Ранее Нурмагомедов отреагировал на гол Джикии через себя в матче со Словенией.