Нурмагомедов грубо пошутил в адрес Макгрегора

Короткая ссылка
Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поиздевался над бывшим обладателем титулов организации в двух весовых категориях Конором Макгрегором.
Нурмагомедов грубо пошутил в адрес Макгрегора
  • © AP Photo / John Locher

Накануне глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин наградил медалью «Доблесть и отвага» Романа Ковалёва, который заступился в московском метро за девушку, за что был избит тремя уроженцами Дагестана.

«Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы», — написал Нурмагомедов в сториз Instagram, опубликовав фото с изображением Макгрегора.

Ирландец после поражения от Нурмагомедова на турнире UFC 229 в октябре 2018 года стал участником массовой потасовки. Россиянин после победы выпрыгнул из октагона и напал на секунданта Конора. Абубакар Нурмагомедов, в тот момент пытавшийся помочь своему троюродному брату, получил удар от Макгрегора, после чего Макгрегора атаковали Зубайра Тухугов и Эсед Эмирагаев.

Ранее Нурмагомедов отреагировал на гол Джикии через себя в матче со Словенией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить