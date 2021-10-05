Роковое падение: 38-летний боец из США скончался после нокаута в кулачном поединке

Американский боец Джастин Торнтон умер в больнице спустя полтора месяца после поражения нокаутом в поединке на голых кулаках. 38-летний спортсмен после серии ударов соперника упал на ринг и ударился головой, после чего какое-то время не мог прийти в себя. По словам его девушки, тяжеловеса частично парализовало, ему потребовалась вентиляция лёгких, а позднее врачам пришлось бороться с инфекцией, которая была вызвана травмой спинного мозга.

38-летний американский боец Джастин Торнтон скончался из-за травм, полученных во время кулачного поединка с соотечественником Диллоном Клеклером на одном из турниров Bare Knuckle Fighting Championship. Информацию об уходе спортсмена из жизни подтвердил глава промоушена Дэйв Фельдман.

«Мы очень опечалены... новостью о кончине одного из наших бойцов, Джастина Торнтона, который принимал участие в турнире в августе. Мы присоединяемся к сообществу спортивных единоборств и выражаем наши глубочайшие соболезнования его семье и близким», — заявил Фельдман.

Турнир состоялся 20 августа в американском городке Билокси (штат Миссисипи), а его главной особенностью было проведение поединков без перчаток. Bare Knuckle FC был основан в 2018 году, и это первый в мире промоушен с 1889-го, который получил право проводить санкционированные турниры по боксу голыми кулаками на территории США. Похожие организации есть и в России (Hardcore FC, Top Dog и другие).

Для Торнтона поединок с Клеклером был дебютным в организации. Ранее он выступал как боец смешанных единоборств. Нельзя сказать, что очень успешно. К турниру в Билокси спортсмен одержал всего шесть побед и потерпел 18 поражений. А в последних пяти боях он неизменно покидал октагон до окончания первого раунда — дважды соперники отправляли его в нокаут, а в трёх других случаях проводили удушающие приёмы.

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Из известных личностей в ММА Торнтон дрался с нынешними бойцами UFC Уолтом Харрисом и Чейзом Шерманом, когда те только начинали свои профессиональные карьеры. Для Харриса это и вовсе был дебютный поединок в статусе профессионала. Торнтон проиграл обоим.

С учётом посредственной статистики, переход в кулачные бои, которые куда более травмоопасны, выглядел не самым разумным поступком со стороны Джастина. А тем более — согласие на встречу с 39-летним Диллоном Клеклером, одержавшим 11 побед при одном поражении за карьеру в MMA и выигравшим два боя в кулачных поединках. Был и ещё один нюанс, который должен был заставить Торнтона задуматься — соперник существенно превосходил его в весе (110,7 кг против 97 кг), что определённо могло сказаться на исходе противостояния.

В итоге бой на Bare Knuckle Fighting Championship продлился всего 18 секунд. Клеклер после серии ударов отправил Торнтона в глубокий нокаут. После заключительного левого бокового Дастин рухнул на ринг и не смог прийти в себя. Его сразу же госпитализировали. В больнице боец находился до самой смерти. Как сообщалось, Торнтона частично парализовало, ему потребовалась вентиляция лёгких, плюс ко всему пришлось бороться с инфекцией, которая была вызвана травмой спинного мозга.

Как рассказала девушка бойца Эмбер Уиллард, Торнтон всё это время находился в сознании под её присмотром. Он шутил, смотрел свои любимые шоу и фильмы, а также благодарил болельщиков за поддержку. Однако 4 октября жизнь спортсмена оборвалась. Точная причина смерти спортсмена пока не установлена.

Эта трагедия стала уже второй в мире единоборств за последний месяц. В начале сентября в канадском Монреале после черепно-мозговой травмы, полученной в боксёрском поединке, скончалась 18-летняя мексиканка Жанетт Закариас Сапата. Поединок был завершён в четвёртом раунде, и первоначально это выглядело как мера предосторожности, но уже через несколько секунд у Сапаты начались конвульсии, её экстренно госпитализировали, ввели в искусственную кому, так как состояние было критическим. Через несколько дней она скончалась.