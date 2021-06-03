Боец Bare Knuckle FC поделилась отношением к провокационным фотосессиям

Боец Bare Knuckle FC (BKFC) Екатерина Макарова ответила на вопрос, согласилась бы она фотографироваться в провокационной фотосессии, если бы ей предложили $1 млн.

«Я могла бы сняться в купальнике, но без элементов эротики. Думаю, я бы ощущала себя некомфортно», — сказала Макарова в интервью RT.

Также боец поделилась мнением относительно того, что в последнее время многие представительницы смешанных единоборств (MMA) открывают свои страницы на различных сервисах, где делятся контентом весьма интимного содержания.

«Раньше я осуждала таких людей: как так можно? Сейчас отношусь спокойно. У каждого свой взгляд на жизнь, где гарантия, что я права, а другие — нет? Это их выбор. Они не видят в этом ничего плохого, хотя лично я считаю подобные фотографии слишком откровенными. Не готова сниматься в подобном стиле», — сказала она RT.

Ранее Макарова рассказала о советах, которые ей давали недоброжелатели.