Макарова рассказала о советах, которые ей давали недоброжелатели

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Боец Bare Knuckle FC (BKFC) Екатерина Макарова рассказала о самых оригинальных советах, которые поступали ей от недоброжелателей.
Макарова рассказала о советах, которые ей давали недоброжелатели
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«Если я приготовлю борщ, мне скажут: «Лучше дерись». Наверное, это моё самое нелюбимое блюдо. Поэтому какова вероятность, что я умею его готовить? В целом все пожелания довольно обыденные: «Иди за плиту», «Найди мужика», «Роди детей». Многие говорили: «Встретишь кого-нибудь, полюбишь и забудешь о своих боях». Но подобное я слышала лет десять назад. За это время ничего не изменилось», — сказала Макарова в интервью RT.

Ранее она рассказала, как относится к движению за равноправие полов.

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