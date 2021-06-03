Макарова рассказала о советах, которые ей давали недоброжелатели

Боец Bare Knuckle FC (BKFC) Екатерина Макарова рассказала о самых оригинальных советах, которые поступали ей от недоброжелателей.

«Если я приготовлю борщ, мне скажут: «Лучше дерись». Наверное, это моё самое нелюбимое блюдо. Поэтому какова вероятность, что я умею его готовить? В целом все пожелания довольно обыденные: «Иди за плиту», «Найди мужика», «Роди детей». Многие говорили: «Встретишь кого-нибудь, полюбишь и забудешь о своих боях». Но подобное я слышала лет десять назад. За это время ничего не изменилось», — сказала Макарова в интервью RT.

Ранее она рассказала, как относится к движению за равноправие полов.