Девушка-боец о равноправии: не считаю себя феминисткой

Боец Bare Knuckle FC (BKFC) Екатерина Макарова рассказала, как она относится к движению за равноправие полов.

«Не считаю себя феминисткой. Скорее придерживаюсь традиционных взглядов. Есть определённые ситуации, в которых принятие решения — прерогатива мужчины. Единственное, считаю, что не нужно задевать или недооценивать женщину только потому, что она женщина. Это глупо. Например, в нашей семье мужчина берёт на себя весомую часть ответственности. И это нормально», — сказала Макарова в интервью RT.

Ранее Макарова предположила, что Мейвезер смог бы добиться успеха в кулачных боях.