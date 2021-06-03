Девушка-боец о равноправии: не считаю себя феминисткой

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Боец Bare Knuckle FC (BKFC) Екатерина Макарова рассказала, как она относится к движению за равноправие полов.
Девушка-боец о равноправии: не считаю себя феминисткой
  • © Екатерина Макарова
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«Не считаю себя феминисткой. Скорее придерживаюсь традиционных взглядов. Есть определённые ситуации, в которых принятие решения — прерогатива мужчины. Единственное, считаю, что не нужно задевать или недооценивать женщину только потому, что она женщина. Это глупо. Например, в нашей семье мужчина берёт на себя весомую часть ответственности. И это нормально», — сказала Макарова в интервью RT.

Ранее Макарова предположила, что Мейвезер смог бы добиться успеха в кулачных боях.

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