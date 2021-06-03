Макарова предположила, что Мейвезер смог бы добиться успеха в кулачных боях

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Боец Bare Knuckle FC (BKFC) Екатерина Макарова высказалась о возможности успешного выступления в кулачных боях звёзд профессионального бокса.
Макарова предположила, что Мейвезер смог бы добиться успеха в кулачных боях
  • Reuters

«На моей памяти здесь чаще всего побеждали люди, не имевшие спортивных званий или разрядов. В то же время топ-бойцы, которые в перчатках показывали невероятные технику, тайминг, скорость и координацию, зачастую смотрелись хуже. Безусловно, не всегда всё происходило подобным образом. Но это лишь говорит о том, что заранее предсказать исход крайне сложно. Хреновый боксёр может выигрывать за счёт характера, кривой техники, делающей его неудобным для оппонента, а крутой спортсмен — терпеть поражения. В непредсказуемости одна из главных прелестей данного вида боевых искусств», — сказала Макарова в интервью RT.

Боец предположила, что Флойд Мейвезер смог бы добиться успеха в кулачных боях.

«Мне кажется, Мейвезер смог бы побеждать за счёт опыта. Но делая подобные прогнозы, необходимо учитывать силу воли спортсмена, то, как далеко он готов зайти», — сказала она RT.

Ранее Макарова заявила о желании стать чемпионкой Bare Knuckle FC.

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