Александр Емельяненко заявил, что его брат — лучший боец в истории ММА

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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко назвал лучшего тяжеловеса в истории ММА.
Александр Емельяненко заявил, что его брат — лучший боец в истории ММА
  • РИА Новости

«Самый лучший тяжеловес для меня? Это признано, и за всё время ещё никто лучше не стал. Конечно же, это мой старший брат Фёдор», — цитирует Александра Емельяненко YouTube-канал Hustle MMA.

Александр напомнил, что его брат Фёдор очень долго шёл без поражений и победил очень много именитых бойцов в своей карьере в Bellator.

Фёдор Емельяненко одержал 39 побед (14 нокаутом) и потерпел шесть поражений (пять нокаутов). В следующем бою 44-летний россиянин встретится с американцем Тимоти Джонсоном в Москве.  

Ранее Александр Емельяненко заявил, что не жалеет о своих словах о готовности сразиться с братом Фёдором.

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