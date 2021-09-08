Александр Емельяненко заявил, что не жалеет о словах о готовности сразиться с братом Фёдором

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко прокомментировал свои слова о готовности провести бой со своим братом Фёдором Емельяненко.

«Жалею ли о сказанных словах о Фёдоре? Ни о чём в этой жизни не жалею», — приводит слова Александра Емельяненко «Спорт-Экспресс».

40-летний Александр Емельяненко за свою карьеру в MMA одержал 28 побед, потерпел восемь поражений, а также один его поединок завершился вничью. 44-летний Фёдор Емельяненко выиграл 39 схваток, уступил в шести боях, а ещё один был признан несостоявшимся.

Ранее Александр Емельяненко заявил, что его брат Фёдор отказался переходить в UFC из-за страха проиграть.