Александр Емельяненко заявил, что не жалеет о словах о готовности сразиться с братом Фёдором

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Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко прокомментировал свои слова о готовности провести бой со своим братом Фёдором Емельяненко.
Александр Емельяненко заявил, что не жалеет о словах о готовности сразиться с братом Фёдором
  • АГН «Москва»
  • © Андрей Никеричев

«Жалею ли о сказанных словах о Фёдоре? Ни о чём в этой жизни не жалею», — приводит слова Александра Емельяненко «Спорт-Экспресс».

40-летний Александр Емельяненко за свою карьеру в MMA одержал 28 побед, потерпел восемь поражений, а также один его поединок завершился вничью. 44-летний Фёдор Емельяненко выиграл 39 схваток, уступил в шести боях, а ещё один был признан несостоявшимся.

Ранее Александр Емельяненко заявил, что его брат Фёдор отказался переходить в UFC из-за страха проиграть.

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