Александр Емельяненко заявил, что его брат Фёдор отказался переходить в UFC из-за страха проиграть

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, почему его брат Фёдор Емельяненко не перешёл в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC).

«Дана Уайт хотел в UFC Фёдора затянуть, чтобы его там побили. А он не хотел лезть в UFC, так как были очень серьёзные соперники. У него была 100%-ная возможность проиграть там. Как это вышло в бою с Вердумом. Вышел самоуверенный — и попался на треугольник, постучал. Он просто не хотел в UFC. Там ему деньги хорошие предлагали, деньгами убивали его. Но он отказался просто из-за боязни проиграть. Тогда он шёл без поражений», — приводит слова Александра Емельяненко «Спорт-Экспресс».

Глава UFC Дана Уайт в одном из интервью рассказал о том, как у него не вышло организовать бой Фёдора Емельяненко с экс-чемпионом организации в тяжёлом весе Броком Леснаром.

Ранее Александр Емельяненко заявил, что хотел бы провести бой с братом Фёдором.