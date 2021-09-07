Александр Емельяненко хотел бы провести бой с братом Фёдором

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Экс-чемпион ProFC, известный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил, что хотел бы провести поединок со своим старшим братом — Фёдором Емельяненко.
Александр Емельяненко хотел бы провести бой с братом Фёдором
  • @alexemelyanenko
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«Подрался бы. И побил бы его. Мы же здесь не на дуэль выходим стрелять друг в друга или резать ножами. Мы пропагандируем спорт. Показываем мастерство, показываем технику», — цитирует Емельяненко-младшего «Спорт-Экспресс».

По его словам, им с братом ранее уже приходилось спарринговать друг с другом на ринге, и данные тренировочные схватки проходили в очень напряжённой борьбе. При этом спортсмены работали в полную силу и не жалели друг друга.

Александр Емельяненко провёл 37 поединков в профессиональной карьере. На его счету 28 побед (25 — досрочно), восемь поражений (все — досрочно) и одна ничья. Последний поединок он провёл на турнире ACA 107, уступив Магомеду Исмаилову техническим нокаутом.

На счету Фёдора Емельяненко 46 поединков, из которых 39 побед (30 — досрочно), шесть поражений (все досрочно), а ещё одна схватка была признана несостоявшейся.

Ранее Емельяненко поделился мнением о ситуации в Афганистане и подверг жёсткой критике действия правительства США.

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