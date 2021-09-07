Емельяненко раскритиковал действия США в Афганистане

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Бывший чемпион ProFC, экс-боец PRIDE и ACA Александр Емельяненко поделился мнением о ситуации в Афганистане и подверг жёсткой критике действия правительства США.
Емельяненко раскритиковал действия США в Афганистане
  • РИА Новости

«Они (американцы. — RT) и в этот раз поступили точно так же, как поступают абсолютно во всех ситуациях. Разожгли конфликт, быстро собрали свои вещички с пожитками и уехали», — заявил Емельяненко «Спорт-Экспрессу».

По словам ветерана PRIDE, США поспособствовали эскалации конфликта в Афганистане. 

Емельяненко провёл 37 поединков в профессиональной карьере. На его счету 28 побед (25 — досрочно), восемь поражений (все — досрочно) и одна ничья. Последний поединок он провёл на турнире ACA 107, уступив Магомеду Исмаилову техническим нокаутом.

Ранее сообщалось, что США продолжают следить за тем, чтобы боевики «Талибана»* выполняли обещания беспрепятственно выпускать из Афганистана имеющих документы людей, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции в Катаре.   

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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