Усик объяснил, почему не отправил в нокаут Джошуа

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Украинский боксёр Александр Усик ответил на вопрос, почему не оправил в нокаут британца Энтони Джошуа.
Усик объяснил, почему не отправил в нокаут Джошуа
  • Reuters

«Мы посмотрим с командой поединок попозже. Всё запишем, всё детально изучим. И постараемся стать ещё чуть-чуть лучше. Не было нокаута в поединке? Почему вы такие кровожадные? Зачем вам нужно, чтобы человек обязательно падал? У него есть родные, близкие, мама, папа. Это очень большой кусочек здоровья в минус, когда человек падает в нокаут и валяется без сознания. Я вообще не за то, чтобы люди падали, а потом приходили в чувство, забывая, какой сегодня день. Мы провели 12 раундов, отбоксировали ярко, красочно. Людям понравилось. Не было нокаута — ну и слава богу. Здоровее будем!» — сказал Усик на пресс-конференции.

Поединок между Усиком и Джошуа продлился 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей — 116:112, 117:114, 115:113.

Ранее Усик высказался о силе удара Джошуа.

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