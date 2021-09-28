Усик объяснил, почему не отправил в нокаут Джошуа

Украинский боксёр Александр Усик ответил на вопрос, почему не оправил в нокаут британца Энтони Джошуа.

«Мы посмотрим с командой поединок попозже. Всё запишем, всё детально изучим. И постараемся стать ещё чуть-чуть лучше. Не было нокаута в поединке? Почему вы такие кровожадные? Зачем вам нужно, чтобы человек обязательно падал? У него есть родные, близкие, мама, папа. Это очень большой кусочек здоровья в минус, когда человек падает в нокаут и валяется без сознания. Я вообще не за то, чтобы люди падали, а потом приходили в чувство, забывая, какой сегодня день. Мы провели 12 раундов, отбоксировали ярко, красочно. Людям понравилось. Не было нокаута — ну и слава богу. Здоровее будем!» — сказал Усик на пресс-конференции.

Поединок между Усиком и Джошуа продлился 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей — 116:112, 117:114, 115:113.

Ранее Усик высказался о силе удара Джошуа.