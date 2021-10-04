Американский боец скончался спустя полтора месяца после поражения нокаутом

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Американский боец смешанного стиля Джастин Торнтон умер спустя полтора месяца после поражения от Диллона Клеклера на турнире промоушена Bare Knuckle FC, который специализируется на поединках на голых кулаках.
Американский боец скончался спустя полтора месяца после поражения нокаутом

Об этом сообщает MMA Fighting. Спортсмену на момент смерти было 38 лет.

20 августа на турнире BKFC 20 в Миссисипи Клеклер нокаутировал Торнтона за 19 секунд, после чего проигравший был госпитализирован. 

После боя Торнтон был частично парализован и несколько недель оставался в больнице. В последнее время он боролся с инфекцией, которая была вызвана травмой спинного мозга.

Ранее сообщалось, что в США был застрелен бывший боец Bellator Тайлер Ист.

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