Американский боец скончался спустя полтора месяца после поражения нокаутом
Об этом сообщает MMA Fighting. Спортсмену на момент смерти было 38 лет.
20 августа на турнире BKFC 20 в Миссисипи Клеклер нокаутировал Торнтона за 19 секунд, после чего проигравший был госпитализирован.
После боя Торнтон был частично парализован и несколько недель оставался в больнице. В последнее время он боролся с инфекцией, которая была вызвана травмой спинного мозга.
Ранее сообщалось, что в США был застрелен бывший боец Bellator Тайлер Ист.