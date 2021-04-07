В США застрелен бывший боец Bellator Ист

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Американский боец смешанных единоборств Тайлер Ист был застрелен 5 апреля.
В США застрелен бывший боец Bellator Ист
  • Reuters

Об этом сообщает MMA Jankie.

По данным полиции штата Нью-Мексико, Ист поссорился со своей девушкой и застрелил её, вытащив затем на улицу. После этого спортсмена застрелил другой человек, находившийся с ним в одном помещении.

Ист выступал в тяжёлой весовой категории. В 2009 году он провёл единственный бой в Bellator и одержал в нём победу. Всего на его счету 15 выигранных поединков и шесть поражений.

Ранее скончался бывший футболист ЦСКА Виктор Дородных.

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