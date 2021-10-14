Минеев: Исмаилов будет делать акцент на борьбе

Чемпион Fight Nights Global в среднем весе Владимир Минеев поделился ожиданиями от предстоящего боя с Магомедом Исмаиловым.

«Принципиально ничего нового в подготовке не происходит. В целом мой переход из кикбоксинга в ММА был связан с тем, чтобы набирать борцовские навыки, а противостояние с Исмаиловым — это как лакмусовая бумажка, он ярко выраженный борец, думаю, в его тактике на бой ничего не поменяется с первого противостояния. Он будет использовать сильные стороны и делать акцент на борьбе», — сказал Минеев в эфире «Матч ТВ».

При этом он отметил, что оппонент может нанести неожиданные удары.

Напомним, 16 октября Владимир Минеев и Магомед Исмаилов проведут реванш на турнире AMC Fight Nights в Сочи.

Первый поединок Минеева и Исмаилова состоялся 19 октября 2018 года в Москве на шоу Fight Nights Global 90. Встреча завершилась ничьей.

Ранее владелец AMC Fight Nights заявил, что Исмаилов победит Минеева.