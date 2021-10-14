Владелец AMC Fight Nights считает, что Исмаилов победит Минеева

Владелец AMC Fight Nights Амир Мурадов высказался по поводу предстоящего боя между Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым.

«Вижу у Исмаилова в этот раз психологическую устойчивость. Думаю, он устал от споров и треш-тока, он хочет выйти в клетку и уже закончить это дело. Он отдохнул, поездил по странам, побыл с семьёй. И уже целенаправленно готовился», — цитирует Мурадова ТАСС.

16 октября Владимир Минеев и Магомед Исмаилов проведут реванш на турнире AMC Fight Nights в Сочи.

Первый поединок Минеева и Исмаилова состоялся 19 октября 2018 года в Москве на шоу Fight Nights Global 90. Встреча завершилась ничьей.

Ранее сообщалось, что организация боя Исмаилов — Минеев обошлась почти в $1 млн.