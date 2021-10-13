«Вряд ли хотел обидеть пострадавшего в метро»: почему шутка Нурмагомедова о Макгрегоре вызвала неоднозначную реакцию

Хабиб Нурмагомедов опубликовал в Instagram пост, в котором в шутку сравнил Конора Макгрегора с Романом Ковалёвым, избитым в московском метро тремя уроженцами Дагестана. Слова экс-чемпиона UFC вызвали неоднозначную реакцию в обществе. Многие посчитали его пост двусмысленным и неудачным. Сам пострадавший в ходе нападения не обиделся на высказывание бойца и воспринял его с юмором, а Макгрегор в ответ обвинил Нурмагомедова в трусости.

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов в шутливой форме использовал случившийся на прошлой неделе резонансный инцидент в московском метро, когда трое уроженцев Дагестана избили заступившегося за девушку Романа Ковалёва. Это вызвало неоднозначную реакцию в обществе.

Боец выложил в Instagram фотографию своего принципиального соперника Конора Макгрегора с подписью: «Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы!» Так он напомнил ирландцу о событиях трёхлетней давности, когда после их боя на турнире UFC 229 произошла массовая потасовка, в ходе которой на Макгрегора напали несколько бойцов из команды россиянина.

В посте Нурмагомедова содержится очевидный намёк на недавнее происшествие. Напомним, вечером 4 октября трое молодых людей, приехавших из Дагестана, агрессивно вели себя в вагоне метро. После того как 25-летний бармен вступился за девушку, его сильно избили. Нападавших задержала полиция, а 11 октября глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин наградил Ковалёва за его поступок медалью «Доблесть и отвага».

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Нурмагомедов и Макгрегор известны своей взаимной неприязнью. На протяжении многих лет они провоцируют друг друга острыми высказываниями и даже оскорблениями. Однако если обычно поклонники того или иного бойца положительно оценивают очередной выпад, то сравнение ирландца с пострадавшим Ковалёвым было воспринято двояко. Многие в мире спорта посчитали шутку не слишком удачной.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова допустила, что пост мог быть опубликован пресс-службой Нурмагомедова, а сам он лишь хотел высказаться о Макгрегоре. Однако, по её мнению, вместо этого боец обесценил поступок Ковалёва и его награждение.

«Наверное, им показалось это смешным, но это на самом деле совершенно не смешно. Эта шутка абсолютно неуместная. Понятно, что они хотели подколоть Макгрегора, но в данном случае получается двусмыслица. Самого Хабиба наверняка сейчас спрашивают: «А ты бы смог так?» Получается, этой публикацией он высмеял не только Конора, но и мужчину, который заступился за девушку в метро и был избит. На мой взгляд, на такие темы лучше не шутить. Парень проявил настоящий героизм, смелость, многие прошли мимо, а он нет, поэтому и был награждён медалью», — сказала Журова Sport24.

Её коллега по Госдуме и бывший боксёр Николай Валуев тоже посчитал пост Нурмагомедова неоднозначным. Он призвал подписчиков не воспринимать публикацию как одобрение нападавших, даже если была подобрана такая неудачная формулировка.

«Я не думаю, что Хабиб как-то пытался поддержать этих хулиганов, избивших мужчину в метро. Это совсем нелогично и не укладывается у меня в голове. Просто сама формулировка публикации получилась двусмысленной и может расшифровываться по-разному. Слова были подобраны неудачно, отсюда и такой резонанс. Когда формулировка чёткая, не возникает желания её обсуждать в плоскости «Что он имел в виду?». А здесь получается обратная ситуация, к сожалению. То, что он имел в виду, знает только он. Но мне кажется, что он не хотел такого исхода и такой интерпретации», — заметил Валуев.

Известный промоутер Владимир Хрюнов в разговоре с RT предположил, что Нурмагомедов не хотел задеть Ковалёва своей шуткой. Он напомнил, что боец имеет довольно большое влияние на своих подписчиков.

«Я не уверен, что спортсмены всегда что-то пишут сами в своём аккаунте. В эти дни — годовщина победы Хабиба над Макгрегором. Этим мы с вами гордимся. А по поводу шутки я думаю, что это достаточно тонкая грань, и не считаю, что подобные инциденты являются предметом для юмора. Просто так сложились обстоятельства. Хочу чётко сказать: Нурмагомедов — великий спортсмен. Возможно, если с ним поговорить, мы поймём, что он вряд ли хотел обидеть пострадавшего молодого человека. Хабиб является в определённом смысле культурным символом, как великий спортсмен. Многие молодые ребята действительно ему подражают. Следуют его словам, повторяют за ним», — сказал Хрюнов.

Бывший чемпион Bellator Виталий Минаков тоже выразил уверенность в том, что Нурмагомедов не хотел дискредитировать Ковалёва и его поступок, однако признал, что шутка получилась неудачной из-за своей формулировки.

«У каждого из нас своё представление о нормах, морали, нравственности и других высоких человеческих качествах. Я не думаю, что Хабиб закладывал негативный контекст, смысл или хайп, не надо искать прокола в его риторике. Любой пост и высказывание можно интерпретировать по-разному, смотреть и видеть разное. Кто-то знает Хабиба лично, а кто-то — только по высказываниям в социальных сетях. Лично я не думаю, что он человек, о котором можно сказать, что он негативный, несёт деструктив и грязь. Этот пост — юмор, обыкновенный, может, не совсем уместный и удачный», — заявил Минаков «Чемпионату».

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказал мнение, что за поступок Ковалёва не стоит награждать медалью, так как он просто вёл себя как порядочный человек.

«Нужно понять, что Хабиб имел в виду. Если это была ирония над властью, то это один вопрос. А если же он так задел Макгрегора, то почему нет? Конор же всегда говорит что-то в адрес Хабиба. Увижу Хабиба — спрошу, что он имел в виду. Реакция общества? Да, тут многие могут неоднозначно отреагировать, не понимая, что имеет в виду Нурмагомедов. Да, это хорошее напоминание, что обществу не надо оставаться равнодушным. Это правильно! Но медаль я бы за это не давал. Я считаю, что это норма, когда за девушку заступаются. И за норму давать медаль... Это странно», — сказал Гаджиев Metaratings.

Сам Роман Ковалёв не стал остро реагировать на слова спортсмена. Он согласился с тем, что Нурмагомедов лишь хотел пошутить над Макгрегором. «Видел, думал, что фейк. Думаю, что в шутку написал, в любом случае плохого в этом ничего не вижу», — сказал молодой человек «Газете.Ru».

Не оставил без внимания пост Нурмагомедова и тот, к кому он был обращён. Макгрегор в ответ вспомнил о своём нападении на автобус россиянина, произошедшем перед боем, и обвинил его в трусости.

«Бастрыкин! Где медаль Хабиба за «обделанные штаны»? Он заслужил её, обделавшись в десятом ряду», — написал Макгрегор, имея в виду задние места того самого автобуса.