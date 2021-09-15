Отказ в совместном снимке, брошенный стакан и сообщения Меган Фокс: что известно о конфликте Макгрегора с рэпером MGK

Стали известны подробности конфликта между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата в двух весовых категориях Конором Макгрегором и известным рэпером Machine Gun Kelly. По данным СМИ, спортсмен и музыкант чуть не подрались на шоу MTV из-за того, что ирландец отправлял личные сообщения актрисе Меган Фокс, с которой встречается артист. Между тем ранее сообщалось, что MGK отказался сделать совместный снимок с Макгрегором, но представители бойца опровергли эту информацию.

Стали известны новые подробности инцидента с участием Конора Макгрегора на церемонии вручения наград MTV Video Music Awards, состоявшейся в Бруклине несколько дней назад. По информации издания Extra, причиной конфликта с Колсоном Бейкером, известным как Machine Gun Kelly, могли стать сообщения, которые экс-чемпион UFC в двух весовых категориях отправлял девушке рэп-исполнителя — актрисе Меган Фокс, известной многим по франшизе «Трансформеры».

Подробности возможной переписки между Макгрегором и Фокс не называются. При этом сам боец подтвердил, что они общаются с актрисой на протяжении длительного периода времени. По его словам, Меган уже несколько лет посещает схватки с его участием, в то время как её молодого человека он увидел впервые.

«Я скажу, что произошло и в чём было дело. Здесь, в Нью-Йорке, я свободен. Понимаете? Я вернулся сюда. Должен был вручить награду в «Барклайс-центре». Я просто хотел хорошо провести время, понимаете? Вот и всё. Всех люблю. Всё хорошо. Приходите на мой следующий бой. Пусть он приходит посмотреть на моё выступление в любое время. Я буду выступать, нет проблем. Всех приглашаю на свои поединки, на шоу. Между нами нет никакой вражды. Я даже не знаю этого парня, это правда. Кто он? Он бывал на моих боях, говорите? Меган много лет ходит на мои поединки. Её я знаю, но не этого парня», — приводит слова Макгрегора MMA Junkie.

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Стычка между Макгрегором и Бейкером произошла на красной ковровой дорожке MTV Video Music Awards. По первоначальной информации, причиной конфликта стал отказ музыканта сделать совместное фото. По информации TMZ Sports, боец хотел поздороваться и сделал несколько шагов по направлению к артисту, но ни беседы, ни совместной фотосессии не получилось. MGK якобы что-то ответил, после чего его охрана попыталась оттолкнуть ирландца. Конор ожидаемо отреагировал враждебно. Сначала запустил коктейль в сторону рэпера, а потом пытался выяснить с ним отношения.

Тем не менее эти сведения опровергла представитель спортсмена Карен Кесслер. В разговоре с ESPN она заверила, что Макгрегор не просил сфотографироваться с Machine Gun Kelly и не провоцировал конфликт с ним. При этом о самом певце ему известно лишь то, что он посетил его последний поединок. 10 июля ирландец бился с Дастином Порье на UFC 264, но был вынужден отказаться от продолжения битвы по истечении первого раунда. Причиной тому стал перелом ноги, от которого Макгрегор восстанавливается до сих пор.

Что касается самого Бейкера, тот не горел желанием комментировать произошедшее на красной ковровой дорожке. После инцидента исполнитель толком не общался с прессой, а вопрос о потасовке оставил без ответа, лишь стукнув по микрофону. Возможно, это было связано с волнением перед выступлением. В рамках шоу Machine Gun Kelly исполнил композицию Papercuts.

Тем не менее многие бывшие бойцы и представители мира единоборств поспешили осудить поведение Макгрегора. Известный по выступлениям в UFC Майк Свик заявил, что ирландец выжил из ума, а уважать его как человека могут лишь члены его семьи. В свою очередь, экс-чемпион мира по боксу Антонио Тарвер назвал Конора «хулиганом и бандитом», а также признался, что ему надело наблюдать за его выходками на публике.

Своё мнение относительно инцидента выразил и Али Абдель-Азиз. По словам менеджера Хабиба Нурмагомедова, именно поединок с его клиентом навсегда изменил Макгрегора. В 2018 году соперники встретились на UFC 229, в рамках которого россиянин одержал победу удушающим приёмом сзади и отстоял титул в лёгком весе.

Одним из тех, кто заступился за Макгрегора, оказался президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт, на протяжении всей карьеры активно поддерживающий атлета. Функционер заявил, что уже побеседовал с конфликтующими сторонами. По его словам, произошло обычное недоразумение и сейчас у них всё хорошо.

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«Ребята, это же бойцовская индустрия. У меня на контрактах 700 чокнутых парней. А вы что думали? Иногда такое случается. Мы же не в Microsoft работаем. У нас в индустрии вообще сумасшедшие дела творятся. Думаю, все знают, какой у Конора характер. А у нас есть ещё парочка парней, которые были такими же. Иногда здесь случается подобное безумие», — цитирует Уайта MMA Junkie.

Неудивительно, что перепалка Макгрегора с Бейкером породила слухи о проведении поединка между ними. Одним из первых подобную идею озвучил бывший претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе Хорхе Масвидаль, в шутку заявивший о готовности поставить деньги на победу рэпера. Согласился с ним и его коллега Джон Фитч, выразивший мнение, что эта схватка идеально подходит для турнира Triller. За последнее время данная компания успела организовать множество боёв с участием звёзд прошлого и представителей других видов спорта. Так, на одном из шоу известный блогер Джейк Пол нокаутировал баскетболиста Нейта Робинсона, в своё время защищавшего цвета «Нью-Йорк Никс», а Майк Тайсон сразился с Роем Джонсом — младшим.

На прошлой неделе в рамках очередного турнира Triller под названием Legends 2 состоялась дуэль между бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу Эвандером Холифилдом и бойцом UFC Витором Белфортом, в своё время владевшим поясом в полутяжёлом весе. Схватка не продлилась и раунда и завершилась победой 44-летнего бразильца, дважды отправившего в нокдаун возрастного оппонента. Однако вероятность того, что Макгрегор согласится подраться с MGK, кажется маловероятной. Так, ирландец уже заявил, что готов драться только с профессионалами, а не с «ванильными» рэперами.