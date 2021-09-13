Неожиданные развязки: как Холифилд проиграл нокаутом Белфорту в первом раунде, а Тищенко победил Кудряшова

Экс-чемпион мира по боксу в двух весовых категориях Эвандер Холифилд проиграл нокаутом бывшему обладателю титула UFC Витору Белфорту, а один из величайших бойцов в истории MMA, Андерсон Силва, за 81 секунду расправился с Тито Ортисом. В свою очередь, Евгений Тищенко реабилитировался за поражение от Табисо Мчуну и не отдал ни одного раунда Дмитрию Кудряшову, а Александр Беспутин одержал досрочную победу над Маурисио Пинтором.

Поражение Холифилда и яркий нокаут Силвы

Минувший уикенд запомнился сразу несколькими крупными боксёрскими шоу, которые прошли в разных уголках планеты. Но если в России были разыграны титулы по версиям WBC в первом тяжёлом, полусреднем и лёгком весах, то в США состоялись поединки между звёздами прошлого, причём дравшимися по правилам не только старейшего вида единоборств, но и MMA.

На арене Hard Rock Live во Флориде прошёл турнир Triller: Legends 2, в главном поединке которого встретились бывший обладатель пояса UFC в полутяжёлом весе Витор Белфорт и экс-чемпион мира по боксу в двух весовых категориях Эвандер Холифилд. При этом 58-летний американец заведомо находился в более сложных условиях, ведь узнал о своём выступлении на шоу лишь за восемь дней до его начала. Изначально с бразильцем должен был драться Оскар де ла Хойя, но чуть более чем за неделю до проведения шоу он заболел коронавирусом и был вынужден сняться.

Сложно сказать, что именно стало ключевым фактором, определившим исход дуэли, — отсутствие полноценной подготовки у Холифилда или колоссальная разница в возрасте (Белфорт в апреле отпраздновал 44-летие). Так или иначе поединок получился абсолютно односторонним и завершился уже в первом раунде. Бывший абсолютный чемпион мира по боксу дважды побывал в нокдауне, а в концовке двухминутки оказался под градом ударов, вынудив рефери вмешаться. Да, решение судьи многим может показаться поспешным, но в этом случае речь шла в первую очередь о здоровье хоть и профессионального, но уже возрастного спортсмена. Рисковать им было нецелесообразно.

Примечательно, что изначально Холифилд подписывал контракт с Triller ради завершения трилогии с Майком Тайсоном, но оказался в подвешенном состоянии после того, как его бывший оппонент разорвал собственное соглашение. Эвандер нацелился на поединок с Кевином Макбрайдом, но тот несколько раз переносился. Прославленный боксёр был готов судиться с компанией и собирался требовать от неё $5 млн в качестве компенсации, пока не возник вариант сразиться с Белфортом. Определённый гонорар он наверняка получил, но вряд ли договор с организацией оправдал его ожидания.

Вышеназванные звёзды единоборств стали не единственными, кто решил поучаствовать в турнире Triller. Во втором по значимости бою встречались бывшие чемпионы UFC — Андерсон Силва и Тито Ортис. В этом случае конкуренцией также не пахло. Если Белфорту потребовалось 109 секунд, чтобы нокаутировать Холифилда, то его бывшему противнику хватило 81.

При этом Ортис подошёл к схватке с колоссальным преимуществом в массе. В отличие от Силвы, ему не удалось вписаться в оговоренный лимит (87,36 кг), причём перевес был более чем существенным — 3,35 кг. Однако ни это, ни стартовый спурт не помогли Тито справиться с одним из самых выдающихся ударников в истории MMA. Андерсон быстро оценил уровень соперника, после чего тремя тяжелейшими хуками отправил того в глубокий нокаут.

Помимо прочего, в рамках боксёрского вечера состоялось возвращение на ринг бывшего чемпиона мира в тяжёлом весе Дэвида Хэя. Правда, его бой носил, скорее, выставочный характер, ведь противником был бывший клиент его промоутерской компании, а ныне бизнесмен Джо Фурнье. Схватка продлилась все восемь раундов, по итогам которой известный в прошлом боксёр был признан победителем. По её окончании Хэй признался, что был бы готов возобновить профессиональную карьеру ради дуэли с Тайсоном Фьюри, но есть серьёзные сомнения в том, что в 40 лет он способен на равных противостоять действующему обладателю титула WBC.

Второе подряд поражение Кудряшова и успех Беспутина

В Екатеринбурге состоялся вечер бокса, в рамках которого были разыграны сразу семь поясов в разных весовых категориях. Несмотря на тот факт, что в главном поединке вечера бились легковесы Заур Абдуллаев и Деян Златичанин, самым ожидаемым стал бой между представителями первого тяжёлого дивизиона Евгением Тищенко и Дмитрием Кудряшовым. На кону стоял не только титул WBC International, но и возможность реабилитироваться за недавние поражение.

Тищенко в марте по всем статьям уступил Табисо Мчуну и не смог воспользоваться шансом завоевать пояс WBC Silver, а Кудряшов проиграл Евгению Романову в схватке за трофей в новой весовой категории — бриджервейте. Таким образом, в активе Дмитрия значилась лишь одна победа в последних трёх битвах, и это ещё с учётом крайне неоднозначного успеха в дуэли с Вацлавом Пейсаром. Тогда судьи встали на сторону российского боксёра, хотя происходившее на ринге не особо располагало к этому.

И на этот раз Кудряшов стал испытывать проблемы уже на первых минутах. В стартовом раунде он оказался в нокдауне, хоть и уверял рефери, что всего лишь оступился, а впоследствии так и не смог приспособиться к стилю Тищенко. На этот раз Евгений гораздо лучше контролировал дистанцию и работал комбинациями, регулярно пробиваясь через не самую крепкую оборону оппонента. Дмитрий же смотрелся беспомощным и пропускал одну серию за другой.

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По окончании десяти раундов ни у одного из судей не возникло сомнений в победе Тищенко. Все трое встали на сторону олимпийского чемпиона Рио-де-Жанейро, не отдав Кудряшову ни раунда: 99:90, 100:89 (дважды). Евгений выиграл девятую схватку в карьере и, возможно, обеспечил себе реванш с Мчуну.

Не менее ожидаемым стало сражение с участием Александра Беспутина, прошедшее в Красноярске. В 2020 году россиянин был лишён звания регулярного чемпиона WBA в полусреднем весе после того, как в его организме были обнаружены следы допинга, но задался целью вернуть его. Очередным этапом на пути к её достижению стал бой с Маурисио Пинтором — малоизвестным мексиканским боксёром, владевшим титулом WBC Latino.

Однако по ходу битвы стала заметна огромная разница в классе между соперниками. Беспутин с первых секунд доминировал на ринге, а с течением времени лишь наращивал давление. Пинтор же лишь принимал на себя один удар за другим и практически не отвечал. Первые серьёзные проблемы у мексиканца возникли уже в третьем отрезке, а по ходу пятого он дважды оказался на полу. В первом случае он всё же смог подняться, но повторить это не смог. Роковым стал мощный левый прямой в челюсть.