Бойцы турнира ACA 128 Гончаров и Омельянчук прошли взвешивание

Участники главного боя турнира Absolute Championship Akhmat (ACA) 128 российский боец Евгений Гончаров и поляк Даниэль Омельянчук успешно прошли взвешивание в Минске.

Россиянин перевесил польского тяжеловеса больше чем на 3,5 кг, показав на весах 118,95. Вес поляка составил 115,2 кг, сообщает пресс-служба ACA.

Экс-чемпион Евгений Гончаров возвращается в АСА. В его активе 16 побед при трёх поражениях. У Омельянчука 25 побед, десять поражений и одна ничья.

Турнир пройдёт в Falcon Club Arena 11 сентября в Минске. В его рамках состоятся 15 боёв.

Полный кард ACA 128:

Дмитрий Романов (Беларусь) — Павел Бурмистров (Беларусь);

Важа Циптаури (Грузия) — Руслан Абильтаров (Украина);

Томаш Дек (Словакия) — Эмран Исрафилов (Россия);

Андрей Хохлов (Украина) — Александр Ковалёв (Беларусь);

Дэниел Джеймс (США) — Томас Пакутинскас (Литва);

Пламен Бачваров (Болгария) — Рауль Тутараули (Грузия);

Александр Бутенко (Россия) — Миндаугас Вержбицкас (Литва);

Бартош Лещко (Польша) — Ибрагим Магомедов (Россия);

Микаэль Силандер (Финляндия) — Мигель Фелипиньо (Бразилия);

Вадим Шабадаш (Украина) — Владислав Янковский (Беларусь);

Крис Ханикатт (США) — Арби Агуев (Россия/Австрия);

Аурел Пиртеа (Румыния) — Муса Хаманаев (Россия);

Рафал Харатык (Польша) — Азамат Бекоев (Россия);

Висхан Магомадов (Россия) — Илья Ходкевич (Беларусь);

Евгений Гончаров (Россия) — Даниэль Омельянчук (Польша).

Ранее сообщалось, что российский боец Азамат Керефов победил соотечественника Расула Албасханова на турнире Absolute Championship Akhmat ACA 127 в Краснодаре.