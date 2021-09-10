Бойцы турнира ACA 128 Гончаров и Омельянчук прошли взвешивание

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Участники главного боя турнира Absolute Championship Akhmat (ACA) 128 российский боец Евгений Гончаров и поляк Даниэль Омельянчук успешно прошли взвешивание в Минске.
Бойцы турнира ACA 128 Гончаров и Омельянчук прошли взвешивание
  • ©aca-mma.com

Россиянин перевесил польского тяжеловеса больше чем на 3,5 кг, показав на весах 118,95. Вес поляка составил 115,2 кг, сообщает пресс-служба ACA.

Экс-чемпион Евгений Гончаров возвращается в АСА. В его активе 16 побед при трёх поражениях. У Омельянчука 25 побед, десять поражений и одна ничья.
Турнир пройдёт в Falcon Club Arena 11 сентября в Минске. В его рамках состоятся 15 боёв.

Полный кард ACA 128:
Дмитрий Романов (Беларусь) — Павел Бурмистров (Беларусь);
Важа Циптаури (Грузия) — Руслан Абильтаров (Украина);
Томаш Дек (Словакия) — Эмран Исрафилов (Россия);
Андрей Хохлов (Украина) — Александр Ковалёв (Беларусь);
Дэниел Джеймс (США) — Томас Пакутинскас (Литва);
Пламен Бачваров (Болгария) — Рауль Тутараули (Грузия);
Александр Бутенко (Россия) — Миндаугас Вержбицкас (Литва);
Бартош Лещко (Польша) — Ибрагим Магомедов (Россия);
Микаэль Силандер (Финляндия) — Мигель Фелипиньо (Бразилия);
Вадим Шабадаш (Украина) — Владислав Янковский (Беларусь);
Крис Ханикатт (США) — Арби Агуев (Россия/Австрия);
Аурел Пиртеа (Румыния) — Муса Хаманаев (Россия);
Рафал Харатык (Польша) — Азамат Бекоев (Россия);
Висхан Магомадов (Россия) — Илья Ходкевич (Беларусь);
Евгений Гончаров (Россия) — Даниэль Омельянчук (Польша).

Ранее сообщалось, что российский боец Азамат Керефов победил соотечественника Расула Албасханова на турнире Absolute Championship Akhmat ACA 127 в Краснодаре. 

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