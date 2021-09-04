Мексиканская боксёрша скончалась после нокаута

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Представительница Мексики Жанетт Закариас Сапата скончалась после нокаута, полученного во время боксёрского поединка.
Мексиканская боксёрша скончалась после нокаута
  • © Boxing Conversations with Reggie Owens / youtube.com

«С большой печалью и болью мы узнали от представителя её семьи, что Жанетт Закариас Сапата ушла из жизни сегодня днем. Выражаем соболезнования семье и друзьям Жанетт», — написал промоутер Ивон Мишель в заявлении, опубликованном в Twitter.

28 августа 18-летняя Сапата уступила в поединке с канадкой Мари-Пьер Уль. В четвертом раунде спортсменка пропустила удар, после которого потеряла сознание. Она была доставлена в больницу, но спасти её жизнь не удалось.

Ранее сообщалось, что ушёл из жизни российский арбитр по пляжному футболу Берёзкин.

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