Мексиканская боксёрша скончалась после нокаута

Представительница Мексики Жанетт Закариас Сапата скончалась после нокаута, полученного во время боксёрского поединка.

«С большой печалью и болью мы узнали от представителя её семьи, что Жанетт Закариас Сапата ушла из жизни сегодня днем. Выражаем соболезнования семье и друзьям Жанетт», — написал промоутер Ивон Мишель в заявлении, опубликованном в Twitter.

28 августа 18-летняя Сапата уступила в поединке с канадкой Мари-Пьер Уль. В четвертом раунде спортсменка пропустила удар, после которого потеряла сознание. Она была доставлена в больницу, но спасти её жизнь не удалось.

Ранее сообщалось, что ушёл из жизни российский арбитр по пляжному футболу Берёзкин.