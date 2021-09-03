Ушёл из жизни российский арбитр по пляжному футболу Берёзкин

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Российский арбитр по пляжному футболу Александр Берёзкин ушёл из жизни в результате травм, полученных в дорожно-транспортном происшествии.
Ушёл из жизни российский арбитр по пляжному футболу Берёзкин
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Об этом сообщает аккаунт Федерации футбола Санкт-Петербурга во «Вконтакте». По информации источника, после ДТП врачи четыре дня боролись за жизнь Александра, но спасти его не удалось. Сообщается, что 41-летний Берёзкин на самокате врезался в автомобиль.

Берёзкин — единственный российский арбитр, который работал на четырёх чемпионатах мира по пляжному футболу.

Ранее сообщалось, что в «Лужниках» состоялось чествование чемпионов мира по пляжному футболу.

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