Ушёл из жизни российский арбитр по пляжному футболу Берёзкин
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Об этом сообщает аккаунт Федерации футбола Санкт-Петербурга во «Вконтакте». По информации источника, после ДТП врачи четыре дня боролись за жизнь Александра, но спасти его не удалось. Сообщается, что 41-летний Берёзкин на самокате врезался в автомобиль.
Берёзкин — единственный российский арбитр, который работал на четырёх чемпионатах мира по пляжному футболу.
Ранее сообщалось, что в «Лужниках» состоялось чествование чемпионов мира по пляжному футболу.